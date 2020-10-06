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2020-2021 eğitim yılı ara tatili ne zaman? İşte 2020-2021 eğitim yılı ilk ara tatil tarihi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.10.2020 14:15 | Son Güncelleme

Yaklaşık 18 milyon öğrenci koronavirüsten dolayı 31 Ağustos 2020 tarihinde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlamıştı. Öğrenciler ilk ara tatillerini yakın bir zamanda yapacaklar. Ara tatil ne zaman yapılacak araştıran öğrenciler okullara yeni başladıkları için tatili çok aramayacaklar. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatili araştıran öğrenciler, ikinci dönem ara tatilin hangi güne geleceğini araştırıyor. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde ara tatillerin takvimleri..

2020-2021 eğitim yılı ara tatili ne zaman? İşte 2020-2021 eğitim yılı ilk ara tatil tarihi!

Kasım ayında ilk ara tatilini yapacak olan öğrenciler, MEB'in yayımladığı ara tatil tarihlerini öğrenmek istiyor. Koronavirüsten dolayı düzenli olarak okula gitmeyen çocunlukla evden çalışarak EBA TV üzerinden ders yapan öğrenciler, ara tatili ne zaman araştırıyor. Milyonlarca öğrencinin velisi, binlerce öğretmeni ilgilendiren ara tatilin tarihleri haberimizde...

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2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ ARA TATİL TAKVİMİ

Yaklaşık 18 milyon öğrenci koronavirüsten dolayı 31 Ağustos 2020 tarihinde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlamıştı. Öğrenciler ilk ara tatillerini yakın bir zamanda yapacaklar. Ara tatil ne zaman yapılacak araştıran öğrenciler okullara yeni başladıkları için tatili çok aramayacaklar. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatili araştıran öğrenciler, ikinci dönem ara tatilin hangi güne geleceğini araştırıyor. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde ara tatillerin takvimleri..

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İlk ara tatilin ne zaman yapılacağını araştıran öğrenciler, aylardır EBA üzerinden uzaktan eğitim yaparak eğitime devam ediyor. MEB'in ara tatil takvimine göre birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak. 2020-2021 birinci dönem ara tatili 22 Kasım 2021 Cuma günü sona erecek.

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2021 Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü itibari ile başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü sonlanacak. Yarıyıl tatili ikinci dönemin başlamasıyla birlikte bitecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2021 Pazartesi günü itibari ile başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ne zaman olacak?

8 Şubat'ta başlayan ikinci dönem eğitiminin ilk yarı yıl tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü bitecek.


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