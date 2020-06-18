2020 – 2021 İlkokula ve ana okuluna başlama yaşı kaç oldu?

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte okullara başlama yaşı veliler arasında merak edilen bir konu oldu. 1. Sınıfa yani ilkokula başlama yaşını merak eden vatandaşlar “İlkokula başlama yaşı kaç olacak, 2020 – 2021 okullara başlama yaşı kaç?” sorularının cevabını aramaya başladı. Peki okullar ne zaman açılacak ve okullar tekrar ertelenecek mi? İşte yeni MEB yönetmeliğine göre alınan kararlar…

Okulların açılması ertelenecek mi?

MEB yönetmeliğine göre 2020 – 2021yılına bu sene 7 Eylül itibari ile başlanması bekleniyor. Normalleşme sürecinde artan vaka sayıları göz önüne alındığında, okulların açılması tekrar ertelenebilir. Fakat şimdilik Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ertelenmesine dair bir açıklama gelmedi.

Ana sınıfına kayıt yaşı kaç oldu?

13 Mart’tan bu yana kapalı olan okulların tekrar açılması velilerin gündemine oturdu. 15 Ağustos itibariyle özel okullarda, 30 Ağustos’tan sonra da devlet okullarında telafi eğitimi yapılmaya başlanacak. Peki ana sınıfına kayıt yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı ana sınıfı yaşı belirlendi mi? 66 aylık olan çocuklar ilkokula başlayacak mı?