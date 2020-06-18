2020 – 2021 İlkokula ve ana okuluna başlama yaşı kaç oldu?

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte okullara başlama yaşı veliler arasında merak edilen bir konu oldu. 1. Sınıfa yani ilkokula başlama yaşını merak eden vatandaşlar “İlkokula başlama yaşı kaç olacak, 2020 – 2021 okullara başlama yaşı kaç?” sorularının cevabını aramaya başladı. Peki okullar ne zaman açılacak ve okullar tekrar ertelenecek mi? İşte yeni MEB yönetmeliğine göre alınan kararlar…
MEB yönetmeliğine göre 2020 – 2021yılına bu sene 7 Eylül itibari ile başlanması bekleniyor. Normalleşme sürecinde artan vaka sayıları göz önüne alındığında, okulların açılması tekrar ertelenebilir. Fakat şimdilik Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ertelenmesine dair bir açıklama gelmedi.
13 Mart’tan bu yana kapalı olan okulların tekrar açılması velilerin gündemine oturdu. 15 Ağustos itibariyle özel okullarda, 30 Ağustos’tan sonra da devlet okullarında telafi eğitimi yapılmaya başlanacak. Peki ana sınıfına kayıt yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı ana sınıfı yaşı belirlendi mi? 66 aylık olan çocuklar ilkokula başlayacak mı?
İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir. Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.
Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.
69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.
66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.
72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.
Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama yapılmıştır.
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