2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir? Karşılıksız, geri ödemesiz üniversite bursu veren kurumlar!

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, karşılıksız burs ya ni geri ödemesiz burs çııkmayan öğrenciler, karşılıksız burs veren kurumları araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin KYK burs başvuru sonuçları da belirlenmiş oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs alamayan öğrenciler çareyi farklı burs kanallarına bakmakta buldu. Nereden burs alabilirim ya da burs başvurusu nasıl yapılır sorularına cevap arayan öğrenciler, burs alabilecekleri kurumları araştırmaya başladı. Üniversite bursu veren kurumlar hangisi? İşte KYK bursu çıkmayan öğrencilerin başvurabileceği, üniversite bursu veren kurumlar listesi! KYK çıkmayanlar başka nereden burs alabilir? Üniversiteyi kazanan ve farklı şehirlerde okuyan, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin bir kısmına KYK bursu maalesef çıkmadı. Bu öğrenciler karşılıksız yani geri ödemesiz burs veren kanalları araştırmaya başladı. Kamu burslarının geri ödemeli oluşu ve 4 yıllık üniversite süresinin bitiminin ardından, 4 yıllık faizle geri alınması birçok öğrenciyi karşılıklı burstan uzaklaştırmış durumda.

Karşılıksız, geri ödemesiz üniversite bursu veren kurumlar! İnternet üzerinden yaptığımız araştırmaya göre 30 kurum toplamda 115 milyon 839 bin 400 TL burs veriyor. Lisans öğrencileri için verilen üniversite bursu kişi başına aylık 418 TL yapıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bursu hemen her öğrenciye çıkmadığı için öğrenciler E-Bursum'un sitesinde yer alan 30 kuruma burs için başvuru yapmaya yönlendiriliyor. Tıp öğrencilerine burs veren kurumlar hangisi? Tüm fakülteler arasında ise tıp fakültesi tüm bursiyerlerin yüzde 14'ünü oluşturarak en fazla burs alan fakülte oldu. En fazla bursu İstanbul Üniversitesi alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla en fazla burs ise Boğaziçi Üniversitesi'nin. Rapora göre, burs verilen öğrencilerin yüzde 65'i kadın öğrenciler olurken, yüzde 35'ini ise erkek öğrenciler oluşturdu. Hakkari 5 bursiyerle en az burs verilen şehir olurken, onu sırasıyla 13 öğrenciyle Tunceli ve 14 öğrenciyle Bitlis izledi. İstanbul ise fazla burs verilen şehir oldu. TOPLUM GÖNÜLLÜLER VAKFI ÜNİVERSİTE BURSU Toplum Gönüllüleri Vakfı karşılıksız burs vereceği öğrencilerden öncelikli olarak haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinde yer almalarını istiyor. İkinci şart ise bursun devamlılığı için öğrencilerden akademik başarı devamlılığı talep ediyor.

VEHBİ KOÇ VAKFI ÜNİVERSİTE BURSU Vehbi Koç Vakfı üniversite öğrencilerine en yüksek burs miktarını veren vakıf olarak biliniyor. Meslek Lisesi Meleket Meselesi Projesi dahil 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyor. DARENDELİLER EĞİTİM VAKFI ÜNİVERSİTE BURSU Darendilliler Eğitim Vakfı Karşılıksız burs veren öğrencilerinden "Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak, Türkiye'de ikamet ediyor olmak Doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler burstan öncelikle yararlandırılır, Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak, ( KYK Hariç) Aynı aileden DASEV Burs Programı'na devam eden başka bir öğrencinin olmaması, Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır gibi şartlar aramakta. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI ÜNİVERSİTE BURSU (YEKÜV)YÜZYIL Eğitim ve Kültür Vakfı, öğrencilere öğrenim süresi boyunca her dönem başarılarını belgeledikleri sürece mezun olana dek karşılıksız burs imkanı sağlıyor. Buna ek olarak öğrencileri sosyal ve kültürel projelerde bulunmalarını talep eden vakfın burs miktarı ise yönetim kulunca belirleniyor.

HACI ÖMER SABANCI VAKFI ÜNİVERSİTE BURSU Hacı Ömer Sabancı Vakfı, her yıl belirlediği taban puanını baz alarak öğrencilere geri ödemeli burs imkanı sağlıyor. Her yıl 9 aylık süre boyunca öğrencilere burs imkanı sağlayan vakıf, geri ödemeyi öğrenci okulu bitirip bir işe girdiğinde 24 ay taksitle geri talep ediyor. İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI ÜNİVERSİTE BURSU Dilekçe ile burs başvurularını alan İstanbul Sanayi Odası Vakfı, belirlediği uygun adaylara geri öedemesiz burs imkanı sağlıyor. Başvuruları ise Eylül ayında gerçekleşiyor. İSTANBUL TİCARET ODASI ÜNİVERSİTE BURSU Her yıl Ekim - Kasım aylarında burs başvurularını kabul eden İstanbul Ticaret Odası İstanbul il sınırları içerisinde devlet üniversitesinde ve ekonomi ile ilgili bir bölümde okuyan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Geri ödemesiz verilen bursu alan öğrencilerinde yaş sınır ve öğrenim hayatı boyunca alt sınıftan dersleri olmamaları gerekiyor. Buna ek olarak ikinci öğretim okuyan öğrencilerin burs başvurusunu kabul etmiyor. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜNİVERSİTE BURSU Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÜNİVERSİTE BURSU Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir. ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI ÜNİVERSİTE BURSU Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı - Önemli Notlar Burs başvuruları okulların burs ofislerine yapılmalıdır.ALEV doğrudan burs başvurusu kabul etmemektedir. Okulların burs ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir. Vakfın Amacı Ulusumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için toplumumuzun eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. ALEV, bu amaçla eğitim çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl "Karşılıksız Burslar" vermektedir. BURSLAR, Vakfın kuruluş statüsü ve Mütevelli Hey'et kararı ile 3 kategoride verilmektedir. Bunlar; 1- Üniversite Bursları, 2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları, 3- Alarko Mensubu Çocukları Burslarıdır.Vakfımızın vermiş olduğu burslar hakkında detaylı bilgiler, bursların veriliş şekli ve koşulları aşağıdaki başlıklarda belirtilmiştir.