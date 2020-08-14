2020 - 2021 Özel okullar ne zaman açılacak? Son dakika MEB açıklaması geldi! İşte özel okulların açılma tarihi!

Okulların 31 Ağustos itibari ile açılacak olması öğrencileri heyecanlandırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart tarihinden 18 Haziran'a kadar yüzyüze eğitime ara verip online eğitim üzerinden 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemine devam eden öğrenciler tekrar arkadaşlarıyla yan yana gelecekleri için mutlu. Peki özel okullar ne zaman açılacak, MEB Ziya Selçuk özel okulların ne zaman açılacağına dair açıklama yaptı mı?

2020- 2021 ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir süredir tartışılan "okullar ne zaman açılacak" konusuna açıklık getirerek, 31 Ağustos'ta okulların açılacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantısında özel okullar ne zaman açılacak sorusuna da cevap verdi. Bakan Selçuk özel okulların 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçları ile online eğitime açılacağını duyurdu.

YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Artık uzun bir sürenin ardından okula gitmek ve arkadaşlarıyla yan yana eğitim alarak sosyalleşmek isteyen öğrenciler "okula ne zaman gidilecek, yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak" araştırmalarına başladı. Bir an önce okula başlayıp yeni eğitim öğretim dönemini arkadaşları ile başlamak isteyen öğrenciler için yüzyüze eğitim başlama tarihi/ okula gitme tarihi açıklaması Bakan Selçuk'tan geldi. İşte okula ne zaman gidilecek sorusunun cevabı...

OKULA NE ZAMAN GİDİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu ile yaptığı toplantıda alınan kararları aktardı. 31 Ağustos'ta online eğitime başlayacak olan okulların yüzyüze eğitimleri ise 21 Eylül tarihi itibari ile olacak. Hangi sınıfta okuyanlar ne zaman yüzyüze eğitim yapacağına ise yine Bilim Kurulu yanıt verecek açıklamalarını yaptı.



