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2020 AKS-Açık Öğretim Kurumları Sınavı sınav görevlisi başvuruları başladı mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.06.2020 16:49 | Son Güncelleme

2020 AKS-Açık Öğretim Kurumları Sınavı sınav görevi başvuruları başladı mı? Sınav görevlisi olmak isteyenler için detaylar haberimizde...

2020 AKS-Açık Öğretim Kurumları Sınavı sınav görevlisi başvuruları başladı mı?

MEB Adaylık Kaldırma Sınavı öncesi sınavlarda görev almak isteyenlerin merak ettiği konuların başında 2020 AKS-Açık Öğretim Kurumları Sınavı sınav görevi başvuruları başladı mı sorusu yer alıyor. Peki 2020 Sınav görevlisi başvuruları başladı mı, sınav görevlisi olmak için nasıl ve nereden başvuru yapılacak? İşte detaylar…

2020 Sınav görevlisi başvuruları başladı mı?

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavı 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın gerçekleşme tarihi olarak da 26 Temmuz 2020 bilgisi paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Adaylık Kaldırma Sınavı öncesinde, sınavlarda görev almak isteyenler için Sınav Görevlisi başvurularını başlattı.

sınav görevlisi takvimi


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