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2020 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınav başvuru tarihleri!

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

ALES sınavı ne zaman 2020 başvuru tarihi konusunda adaylar arasında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için adaylar, kritik tarihleri araştırıyor. Peki, 2020 ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2 sınav başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

2020 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınav başvuru tarihleri!

ALES sınavı ne zaman 2020 başvuru tarihi ile ilgili adaylar arasında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. ALES başvuru tarihleri ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ikinci defa gerçekleştirilecek. İlk sınava giremeyenler için ikinci bir şans olan ALES 2 ile ilgili önemli tarihler de belli oldu. Peki, ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES başvuruları ne zaman olacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 ALES 2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2 ne zaman yapılacak sorusu, sınava girmeye hazırlanan adaylar tarafından sorulmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES 2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES 2 ne zaman 2020 sorusunun yanı sıra adaylar tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı konusu da büyük önem taşıyor ve merak ediliyor. Buna göre ALES 2 sınav sonuçları 7 Ocak 2020 tarihinde ilan edilecek.

ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav tarihinin netleşmesi ile beraber adayların merak ettiği ALES 2 sınav başvuru tarihleri de belirlendi. Sınav başvuruları 1 Ekim ile 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ALES geç başvuru tarihi ise 4 Kasım 2020 olarak belirlendi. ALES 2 başvuru işlemlerini; lisans programından mezun ya da lisans programından mezun olacak durumda olanlarla beraber yurt dışında lisans eğitimi almış ve denklik belgesi bulunan adaylar yapabilecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuru işlemleri, belirlenen tarihlerde ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM sınav koordinatörlükleri aracılığıyla yapılabiliyor. Aynı zamanda adayların belirlenen tarihlerde sınav ücretlerini de yatırmaları bekleniyor. Ödeme işlemleri banka şubeleri ya da ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki e-İŞLEMLER bölümünde bulan ÖDEMELER alanından gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra banka ATM’si ya da internet bankacılığı da tercih edilebiliyor. Güncel başvuru yöntemleriyle alakalı olarak ÖSYM tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Sınav giriş yerleri ise sınavdan yaklaşık 10 gün önce belli oluyor.

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