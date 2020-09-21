2020 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınav başvuru tarihleri!

ALES sınavı ne zaman 2020 başvuru tarihi ile ilgili adaylar arasında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. ALES başvuru tarihleri ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ikinci defa gerçekleştirilecek. İlk sınava giremeyenler için ikinci bir şans olan ALES 2 ile ilgili önemli tarihler de belli oldu. Peki, ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES başvuruları ne zaman olacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 ALES 2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2 ne zaman yapılacak sorusu, sınava girmeye hazırlanan adaylar tarafından sorulmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES 2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES 2 ne zaman 2020 sorusunun yanı sıra adaylar tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı konusu da büyük önem taşıyor ve merak ediliyor. Buna göre ALES 2 sınav sonuçları 7 Ocak 2020 tarihinde ilan edilecek.

ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav tarihinin netleşmesi ile beraber adayların merak ettiği ALES 2 sınav başvuru tarihleri de belirlendi. Sınav başvuruları 1 Ekim ile 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ALES geç başvuru tarihi ise 4 Kasım 2020 olarak belirlendi. ALES 2 başvuru işlemlerini; lisans programından mezun ya da lisans programından mezun olacak durumda olanlarla beraber yurt dışında lisans eğitimi almış ve denklik belgesi bulunan adaylar yapabilecek.