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2020 ALES ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hangi tarihe ertelendi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.03.2020 14:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı alınana önemler kapsamında çeşitli sınavlar erteleniyor. Bunlardan biri de ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sınav. Peki ALES ne zaman yapılacak? Sınavın yeni tarihi nedir?

2020 ALES ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hangi tarihe ertelendi?

Koronavirüs salgınına karşı verilen savaşta insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını gerektirecek durumların önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda ÖSYM’nin bünyesindeki sınavlar ertelendi. Ertelenen sınavlardan biri de ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sınav... Peki ALES ne zaman? İşte sınavın yeni tarihi ve sınavla ilgili detaylar...

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 ALES /1 sınavı 16 Ağustos Pazar günü yapılacak.

ALES BİR DAHA ERTELENİR Mİ?

Sınavların bir daha ertelenmesi olasılığı her zaman olabilir ama bu sorunun cevabı virüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili. Yetkililer önlemlerin devam etmesi gerektiğine karar verirlerse erteleme yeniden gündeme alınabilir.

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

ALES SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 sorunun sorulacak. Adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

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