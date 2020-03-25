2020 ALES ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hangi tarihe ertelendi?

Koronavirüs salgınına karşı verilen savaşta insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını gerektirecek durumların önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda ÖSYM’nin bünyesindeki sınavlar ertelendi. Ertelenen sınavlardan biri de ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sınav... Peki ALES ne zaman? İşte sınavın yeni tarihi ve sınavla ilgili detaylar...
ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 ALES /1 sınavı 16 Ağustos Pazar günü yapılacak.
Sınavların bir daha ertelenmesi olasılığı her zaman olabilir ama bu sorunun cevabı virüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili. Yetkililer önlemlerin devam etmesi gerektiğine karar verirlerse erteleme yeniden gündeme alınabilir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.
Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.
Sınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 sorunun sorulacak. Adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.
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