2020 ALES sonuçları açıklandı! İşte ALES sonuçları sorgulama ekranı

Bir süredir adaylar tarafından ALES sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyordu. Herhangi bir lisans programından mezun olabilecek olan ya da lisans mezunu olan kişilerin akademik kariyer yapmak için ALES sınavından yeterli puanı alması gerekiyor. 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen ALES için bir süredir ALES sonuçları 2020 açıklanma tarihi araştırılıyordu. 2020 ALES sonuçları için açıklanma tarihi olarak biraz daha geç bir tarih beklenirken bir son dakika açıklaması ile sonuçların açıklandığı duyuruldu. Şimdi adaylar, ALES sonuçlarını nasıl öğrenebilirim sorusuna yanıt arıyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından ALES sınav sonuçları 2020 ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Lisansüstü başvurularının yapılabilmesi için sonuç açıklanma tarihinin öne alındığını ve 7 Eylül olan ilan edildiğini hatırlatan Aygün; ALES sonuçları açıklanma tarihinin bu tarihten de erkene alındığını bildirdi. Çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Aygün, değerlendirme işlemlerinin daha erken tamamlandığını açıklayan Aygün, gün içerisinde sonuçların paylaşılacağının müjdesini verdi.
ALES sınav sonucu 2020 ile ilgili olarak ÖSYM’nin resmi internet sitesinde de 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının yani 2020 Ales/1’in değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Dolayısıyla artık adaylar artık ALES sonuçları sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
Adaylar tarafından ALES sınav sonucu sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Sınav sonuçlarını öğrenmek için sorgulama işlemleri 3 Eylül 2020 tarihi saat 10.00 itibarıyla yapılabiliyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet adresindeki sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlayabiliyor.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar ALES sınav sonuçları kaç yıl geçerli sorusuna da yanıt arıyor. ALES puan hesaplama işlemi ham puan ortalaması ile standart sapma ayrı olarak hesaplanıp ham puanların ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüp yapılıyor. Böylece her aday için Sözel ve Sayısal Standart Puanlar hesaplanıyor. Standart puanların kullanılması ile de tüm adaylar için sözel, eşit ağırlıklı ve sayısal olacak biçimde 3 ağırlıklı puan hesaplanıyor. ALES sınav sonuçları açıklandıktan sonra açıklanma tarihi itibarıyla 5 sene geçerli oluyor. Şimdi tüm adaylar ÖSYM resmi internet sitesinden sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı.
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