2020 ALES sonuçları açıklandı! İşte ALES sonuçları sorgulama ekranı

Bir süredir adaylar tarafından ALES sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyordu. Herhangi bir lisans programından mezun olabilecek olan ya da lisans mezunu olan kişilerin akademik kariyer yapmak için ALES sınavından yeterli puanı alması gerekiyor. 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen ALES için bir süredir ALES sonuçları 2020 açıklanma tarihi araştırılıyordu. 2020 ALES sonuçları için açıklanma tarihi olarak biraz daha geç bir tarih beklenirken bir son dakika açıklaması ile sonuçların açıklandığı duyuruldu. Şimdi adaylar, ALES sonuçlarını nasıl öğrenebilirim sorusuna yanıt arıyor.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından ALES sınav sonuçları 2020 ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Lisansüstü başvurularının yapılabilmesi için sonuç açıklanma tarihinin öne alındığını ve 7 Eylül olan ilan edildiğini hatırlatan Aygün; ALES sonuçları açıklanma tarihinin bu tarihten de erkene alındığını bildirdi. Çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Aygün, değerlendirme işlemlerinin daha erken tamamlandığını açıklayan Aygün, gün içerisinde sonuçların paylaşılacağının müjdesini verdi.