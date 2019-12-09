2020 Altın Küre ödülleri için adaylar açıklandı

77. Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Ödüller 5 Ocak'ta yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

Noah Baumbach'ın yönettiği 'Marriage Story' altı dalda, Martin Scorsese'nin yönettiği ve Robert de Niro ile Al Pacino'nun başrolleri paylaştığı 'The Irishman' adlı film beş dalda aday gösterildi. Her iki film de Netflix yapımı.

Drama dalında en iyi film:

1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

Drama dalında en iyi kadın oyuncu:

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women (Küçük Kadınlar)

Charlize Theron - Bombshell (Skandal)

Renee Zellweger - Judy

Drama dalında en iyi erkek oyuncu:

Christian Bale - Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları)

Antonio Banderas - Pain and Glory (Acı ve Zafer)

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

Müzikal veya komedi dalında en iyi film:

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit (Tavşan Jojo)

Knives Out

Once Upon a Time... In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)

Rocketman

Müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu:

Ana De Armas - Knives Out

Awkwafina - The Farewell (Elveda)

Cate Blanchett - Where'd You Go, Bernadette

Beanie Feldstein - Booksmart

Emma Thompson - Late Night (Gece Kuşu)

Müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu:

En iyi animasyon:

Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2)

How to Train Your Dragon: The Hidden World (Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya)

The Lion King (Aslan Kral)

Missing Link

Toy Story 4 (Oyuncak Hikayesi 4)

Yabancı dilde en iyi film:

The Farewell (Elveda)

Les Miserables (Sefiller)

Pain and Glory (Acı ve Zafer)

Parasite (Parazit)

Portrait of a Lady on Fire (Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi)

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Kathy Bates - Richard Jewell (Richard Jewell Olayı)

Annette Bening - The Report

Laura Dern - Marriage Story

Jennifer Lopez - Hustlers

Margot Robbie - Bombshell

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighbourhood (Mahallede Güzel Bir Gün)

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)

En iyi yönetmen:

Martin Scorsese - The Irishman

Quentin Tarantino - Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)

Bong Joon Ho - Parasite (Parazit)

Sam Mendes - 1917

Todd Phillips - Joker

En iyi senaryo:

Noah Baumbach - Marriage Story

Bong Joon Ho, Han Jin Won - Parasite (Parazit)

Anthony McCarten - The Two Popes

Quentin Tarantino - Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)

Steven Zaillian - The Irishman

En iyi film müziği:

Motherless Brooklyn - Daniel Pemberton

Little Women - Alexandre Desplat

Joker - Hildur Gudnadottir

1917 - Thomas Newman

Marriage Story - Randy Newman

En iyi orijinal film şarkısı:

Beautiful Ghosts - Cats

I'm Gonna Love Me Again - Rocketman

Into the Unknown - Frozen 2

Spirit - The Lion King

Stand Up - Harriet

Drama dalında en iyi dizi:

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

En iyi kadın dizi oyuncusu (drama):

Jennifer Aniston - The Morning Show

Olivia Colman - The Crown

Jodie Comer - Killing Eve

Nicole Kidman - Big Little Lies

Reese Witherspoon - The Morning Show

En iyi erkek dizi oyuncusu (drama):

Brian Cox - Succession

Kit Harington - Game of Thrones

Rami Malek - Mr Robot

Tobias Menzies - The Crown

Billy Porter - Pose

Müzik veya komedi dalında en iyi dizi:

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs Maisel

The Politician

En iyi kadın dizi oyuncusu (müzik veya komedi)

Christina Applegate - Dead to Me

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel

Kirsten Dunst - On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne - Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

En iyi erkek dizi oyuncusu (müzik veya komedi)