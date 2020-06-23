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2020 AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınavları online mı olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.06.2020 16:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sonrası 2019 – 2020 AÖF Bahar Dönemi sınavları online gerçekleşmişti. Peki 2020 AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan bilgilere göre AÖF final sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Yurt dışı sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020 AÖF sınav takvimi ve detaylar haberimizde..

2020 AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınavları online mı olacak?

Açık Öğretim öğrencilerinin merak ettiği konulardan birisi de yaklaşan AÖF 2020 final dönem sonu sınavlarının nasıl gerçekleşeceği konusu oldu. Öğrenciler merakla; 2020 AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman başlıyor, AÖF sınavları online mı olacak, 2020 AÖF sınav takvimi nasıl, AÖF sınavları nasıl yapılacak gibi sorular sormaya başladı… Peki yurt dışı AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020 AÖF final sınav bilgileri ile tüm detaylar haberimizde..

AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak, ne zaman?

Anadolu Üniversitesinin sosyal meyda üzerinden yaptığı açıklamaya göre Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi final yani dönem sonu sınavlarının online olarak yani internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

2020 AÖF Final Takvimi

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AÖF Yurt dışı sınavlar online mı olacak? 2020 AÖF yurt dışı sınavı ne zaman?

Açıklamada, final sınavlarının yurt dışındaki yaşayanlar için nasıl olacağı bilgisine de yer verildi. Yurt dışında yaşayan AÖF öğrencileri “Yurt dışı AÖF sınavları nerede yapılacak?” sorusunun cevabını merakla bekliyordu. Sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.

Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

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