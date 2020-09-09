2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanıyor mu? AÖF sınav sonuç tarihi nedir? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınavları geçtiğimiz 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren internet ortamı üzerinden yapılmaya başlanmıştı. 9 Eylül'de saat 23:59'da son bulan AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavına giren adaylar, değerlendirme sonuçlarını https://www.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden takip edilecek. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına giren öğrenciler, 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyor. İnternet ortamında yapılan sınavlar önceki yıllarda belirlenen sınav yerlerine gidilerek yapılıyordu. Bu sene koronavirüs önlemleri kapsamında AÖF yaz okulu sınavları internet üzerinden, öğrencinin AÖF sistemi üzerinden gireceği kullanıcı bilgileri ile yapıldı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanma tarihi şu an için net olarak bilinmiyor. Bu yıl önceki AÖF sınavları koronavirüsten dolayı yine internet üzerinden yapılmıştı. Önceki AÖF sınavları, sınavların bitmesinden hemen sonra bir hafta geçmeden açıklanıyordu. 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının da önceki sınavlara bakacak olursak 7 gün içinde açıklanması bekleniyor. AÖF henüz yaz okulları sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını duyurmasa da tahminler bu yönde.