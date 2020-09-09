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2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanıyor mu? AÖF sınav sonuç tarihi nedir? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınavları 5 ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Koronavirüs önlemlerinden dolayı internet üzerinden gerçekleşen **AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak** şimdiden merak edilmeye başlandı. 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanıyor mu? İşte AÖF yaz okulu hakkında detaylı bilgiler...

2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanıyor mu? AÖF sınav sonuç tarihi nedir? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınavları geçtiğimiz 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren internet ortamı üzerinden yapılmaya başlanmıştı. 9 Eylül'de saat 23:59'da son bulan AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavına giren adaylar, değerlendirme sonuçlarını https://www.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden takip edilecek. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına giren öğrenciler, 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyor. İnternet ortamında yapılan sınavlar önceki yıllarda belirlenen sınav yerlerine gidilerek yapılıyordu. Bu sene koronavirüs önlemleri kapsamında AÖF yaz okulu sınavları internet üzerinden, öğrencinin AÖF sistemi üzerinden gireceği kullanıcı bilgileri ile yapıldı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanma tarihi şu an için net olarak bilinmiyor. Bu yıl önceki AÖF sınavları koronavirüsten dolayı yine internet üzerinden yapılmıştı. Önceki AÖF sınavları, sınavların bitmesinden hemen sonra bir hafta geçmeden açıklanıyordu. 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının da önceki sınavlara bakacak olursak 7 gün içinde açıklanması bekleniyor. AÖF henüz yaz okulları sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını duyurmasa da tahminler bu yönde.

2020 AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi yeni kayıt yapmanın birden çok yolu bulunur.

Yeni Kayıt: En az lise ve dengi okullarda okuyanların yaptıüı kayıttır.

Dikey Geçiş: Meslek Yüksekokullerı ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans
programlarından mezun olan ya da mezun durumundaki adayların başvuracağı durumdur.

Yatay Geçiş: Normal bir örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerin durumu.

İkinci Üniversite: Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ya da halen devam edenlerin durumu.

AÖF mezunu: AÖF, İktisat, İşletme Fakülteerinden mezun olanlar yeni kayıt yapabilirler ama hala kayıtlı olanlar yeni AÖF kaydı yapamaz.

31 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasında herhangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptıramamış olanlar için 11 Eylül tarihinde mazeretli kayıt işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu AÖF kayıt sürecinde de adayların mazeret beyaz etmesi bekleniyor. Aynı zamanda adaylar; muafiyet işlemleri ve ders transferi gibi konular hakkında detaylı bilgiye Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet adresi olan anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasındaki Duyurular bölümünden ulaşabiliyor.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt olmak isteyenlerin merak ettiği AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır detaylarıyla haberimizde.
Vatandaşlar tarafından AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılır sorusuna da yanıt aranıyor. AÖF kayıt tarihleri içerisinde aday başvuruları aof.anadolu.edu.tr resmi internet adresinden yapılıyor. Adayların başvuru yapmaları için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sistemi içerisinde güncel olarak yer alması gerekiyor. Bilgileri güncel olmayan adayların, kayıtlarının bulunduğu kuruma gidip başvurmaları ve bilgilerinin güncellenmesini sağlamaları gerekiyor.
Bunun yanı sıra online olarak kayıt başvurusu yapmamış olan adayların kaydı yapılamıyor. Çevrimiçi başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra AÖF yeni kayıt ücreti ödeyen adayların durumları kontrol edilip kayıt işlemleri onaylanıyor. Adayların ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra kayıt işleminin tamamlanması için başvuru sayfası üzerinden onay vermesi gerekiyor. 11 Eylül’den sonra online ya da farklı bir yöntem ile başvuru gerçekleştirilemiyor. İleri tarihlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına adayların son günlere kalmadan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Çevrimiçi başvuru ve kayıt süreleri normal şartlar altında uzatılmıyor.

ADIM ADIM AÖF KAYIT YENİLEME

AÖF akyıt yenileme işlemi öncelikle, ders seçimi yapılarak başlar.

Ders seçiminin ardından kayıt yenimele ücreti bedeli ödenir.

Ders seçimi yapmadan bankaya gidilmemeli, ders seçimi yapmadan kayıt için sistemde bilgileriniz çıkmadığı için bankadan ödeme yapamayacaksınız. Bu yüzden ders seçimi öncelikli olarak mutlaka yapılmalı.

Bahar döneminde kayıt yeniletecek olan öğrencilere fakülte ders ataması yapmayacak, 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçilebilecek.

Ders seçimlerinin hepsi ekle - sil işlemleri aof.anadolu.edu.tr üzerinden kayıt otomasyonundan yapılacak.

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