2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak? AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak?

Binlerce Açıköğretim okuyan öğrencinin yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağı araştırmasına net cevap geldi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal yaptığı açıklamada koronavirüs önlemleri ile sınavların nasıl yapılacağını bildirdi. Koronavirüsten dolayı binlerce adayın online sınav yapılması talepleri nasıl sonuçlandı. 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak merak eden öğrenciler için son dakika AÖF yaz okulu sınav kararı haberimizde.

2020 AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal, 2020 AÖF yaz okulu sınavları internet üzerinden mi yapılacak sorusuna olumlu cevap verdi. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının online olacağını duyurdu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklama:

Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum.

Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum.

