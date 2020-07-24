2020 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı!

Koronavirüsten dolayı birçok sınav ertelenmiş, okulların açılma ve kapanma tarih düzeni değişmişti. AÖL sınavlarına da giremeyen öğrenciler 25-26 Temmuz tarihlerinde girdikleri sınavın ne zaman sonuçlanacağını araştırmaya başladılar. Peki Açıköğretim Lise'si sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilecek? İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL MEZUNU ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

AÖL sınavlarında geçen ve başarılı bir şekilde mezun olan kişilerin üniversite sınavlarına girmek hakkı vardır. Sınavdan alınan puanla birlikte AÖL öğrencisi, puanına uygun dilediği üniversitede bütün programlara katılabilir. Ayrıca AÖL içinde mesleki açıköğretim ve imam hatip liseleri de bulunur. Bu liselerden mezun olan öğrenciler için de durum aynıdır.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ OLMALI?

Açıköğretim Lisesi'nde bir dersten geçmek için kaç puan almak gerekir? AÖL sınavlarında her ders için 20 soru gelecektir. Her sorunun karşılığı 5 puandır. Bir dersten geçebilmek için mutlaka 9 soruyu net doğru bilme şartı vardır. Yani AÖL geçme notu 45'tir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

AÖL sınav sonuçları için internet üzerinden sorgulama yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Bu sisteme erişim sağlayabilmeniz için; T.C. kimlik numaranız mutlaka olmalı. Bununla birlikte AÖL Müdürlüğü'nden aldığınız öğreci şifreniz ve güvenlik kodu gerekli olacaktır.