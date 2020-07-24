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2020 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

25 - 26 Temmuz tarihinde yapılan Açıköğretim Lise sınavlarının sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. İki güne yayılan AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2020 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı!

Koronavirüsten dolayı birçok sınav ertelenmiş, okulların açılma ve kapanma tarih düzeni değişmişti. AÖL sınavlarına da giremeyen öğrenciler 25-26 Temmuz tarihlerinde girdikleri sınavın ne zaman sonuçlanacağını araştırmaya başladılar. Peki Açıköğretim Lise'si sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilecek? İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL MEZUNU ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

AÖL sınavlarında geçen ve başarılı bir şekilde mezun olan kişilerin üniversite sınavlarına girmek hakkı vardır. Sınavdan alınan puanla birlikte AÖL öğrencisi, puanına uygun dilediği üniversitede bütün programlara katılabilir. Ayrıca AÖL içinde mesleki açıköğretim ve imam hatip liseleri de bulunur. Bu liselerden mezun olan öğrenciler için de durum aynıdır.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ OLMALI?

Açıköğretim Lisesi'nde bir dersten geçmek için kaç puan almak gerekir? AÖL sınavlarında her ders için 20 soru gelecektir. Her sorunun karşılığı 5 puandır. Bir dersten geçebilmek için mutlaka 9 soruyu net doğru bilme şartı vardır. Yani AÖL geçme notu 45'tir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

AÖL sınav sonuçları için internet üzerinden sorgulama yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Bu sisteme erişim sağlayabilmeniz için; T.C. kimlik numaranız mutlaka olmalı. Bununla birlikte AÖL Müdürlüğü'nden aldığınız öğreci şifreniz ve güvenlik kodu gerekli olacaktır.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

AÖL 2. dönem sınavı ne zaman?

AÖL sınav yerlerini bekleyen öğrencilerin yanı sıra, bir de AÖL sınav tarihlerini araştıran, çalışma hayatından dolayı tarihleri yeni öğrenmek isteyen öğrenciler var. Bu hafta sonu yani 25 ve 26 Temmuz'da AÖL 2. dönem sınavları yapılacak. Sınav yerielrinin açıklanması için son dakika AÖL açıklamasıyla gözler MEB'e çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınfan yapılacak olan sınava sadece 81 ilden değil KKTC'de aynı anda katılım sağlanacak.

Son dakika AÖL sınav tarihleri açıklaması

"Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama:
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır."

AÖL 2. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanır?

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan aöl 2. dönem sınavlarına aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de katılım sağlanacak. Bu hafta sonu 25 ve 26 Temmuz'da iki güne yayılmış olarak yapılacak sınavda henüz sınav yerleri açıklanmadı. Açıklandığı takdirde haberlerimizde yerini alacaktır.

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