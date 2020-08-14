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2020 AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları öğrenme ekranı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.08.2020 10:31 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılan AÖL sınavlarının sonuçlarının açıklanması bekleniyor. AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırmaları yapan öğrenciler bir yandan da 2020-2021 Açıköğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor sorusunun cevabını arıyor. İşte AÖL 2. dönem sınav sonuçları öğrenme ekranı!

2020 AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları öğrenme ekranı!

Dışardan lise eğitimini tamamlayan öğrenciler merakla sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılan Açıköğretim Lise 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırmaları yapan öğrenciler bir yandan da 2020-2021 Açıköğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor, açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, sorularının cevabını arıyor. İşte AÖL 2. dönem sınav sonuçları öğrenme ekranı!

Açıköğretim Lise (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin 2. dönem sınavları geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı sınavda gözler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Koronavirüs salgınının ardından derslerine daha fazla odaklanan ve notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler Açıköğretim lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öğrenciler, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını merak ederken, Açıköğretim Lise'si için yeni dönem kayıt hakkında bilgiler paylaşıldı. Peki AÖL 2020 - 2021 kayıtları ne zaman yapılacak?
Açık lise 2. dönem sınav sonuçları için tarih geldi. Açık lise 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak. AÖL sınav sonuçlarını öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak "öğrenci girişi" kısmından öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI

AÖL 2. dönem sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

Geçen hafta sonu yapılan AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 17 Ağustos'ta açıklanacağını bildirmişti. Açık lise sınav soru ve cevaplarının, MEB Açıköğretim Lisesi sisteminden önümüzdeki hafta erişime açılması bekleniyor. Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

AÖL GEÇMİŞ YILLAR SORU VE CEVAPLARI

2020-2021 Açıköğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman olacak?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

Açıköğretim Lisesi'ne kimler kayıt olabilir?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesi'nden nasıl mezun olunur?

  • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
  • Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,
  • Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

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