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  4. 2020 asgari ücret 2 bin 324 lira olarak açıklandı

2020 asgari ücret 2 bin 324 lira olarak açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 18:12 | Son Güncelleme

1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.2020 Asgari Ücret Komisyonu, 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında son kez toplandı.

1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

2020 Asgari Ücret Komisyonu, 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında son kez toplandı. Toplantıda TÜRK-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akınsel Koç da hazır bulundu. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Selçuk, her daim çalışmalarını sosyal diyalog ve istişare yoluyla yaptıklarını belirterek, “Tüm tarafların görüşlerini ve taleplerini gözönünde bulundurarak yürütmeyi önemsiyoruz. Çalışanlarımızın emeğine sahip çıkarak sosyal adaleti pekiştirmeyi, işçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte koruyarak çalışma barışını güçlendirmeyi,kayıtlı istihdamı artırarak çalışanlarımızın sosyal güvencesini sağlamayı, beşeri ve iktisadi kaynaklarımızı daha etkin kullanarak sürdürülebilir bir kalkınmayı tesis etmeyi temel önceliklerimiz olarak görmekteyiz. Asgari ücreti belirlerken de bu öncelikler gözetilerek tespit edilmesi çok mühim” diye konuştu.

Bu sene asgari ücret tespit komisyonu kararını oy birliği ile almış olduklarını söyleyen Bakan Selçuk, “1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324.70 TL olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15.03 oranında artırmış bulunmaktayız. Merkez Bankası 2019 beklenen yıl sonu enflasyon oranı yaklaşık yüzde 12 olarak öngörülmekteydi. Dolayısıyla 3 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk” şeklinde konuştu.

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