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2020 askerlik yerleri belli oldu mu? Ağustos - Eylül celp dönemi ne zaman açıklanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 11:52 | Son Güncelleme

Askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlar 2020 askerlik yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Ağustos - Eylül celp dönemi ne zaman açıklanacak konusunda araştırma yapan vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığından gelecek açıklamayı bekliyor. İşte askerlik yerleri sorgulama ekranı ve açıklanma tarihi...

2020 askerlik yerleri belli oldu mu? Ağustos - Eylül celp dönemi ne zaman açıklanacak?

Askerlik görevini yerine getirmek için hazırlık halinde olan çok sayıda vatandaş askerlik yerleri açıklandı mı sorusuna cevap arıyor. 2020 askerlik yerleri belli oldu mu sorusu gündemi büyük ölçüde meşgul ediyor. Milli Savunma Bakanlığı henüz askerlik yerleri ile ilgili bir açıklama yapmamış olsa da askerlik yerleri ne zaman belli olacak konusunda yaptığı açıklamayla bir duyuruda bulundu. Peki, askerlik yerleri açıklaması ile ilgili olarak Ağustos - Eylül celp dönemi ne zaman 2020?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanıyor?

Askere gidecek olan çok sayıda vatandaş ve aileleri Ağustos celp dönemi ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merakla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen açıklamaya göre askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt olarak yerlerin Ağustos ayının ilk haftası açıklanacağı duyuruldu. Celp dönemi ne zaman açıklanacak konusunda duyurular Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden takip edilebiliyor. 2020 askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusuyla ilgili olarak Ağustos ayının ilk haftasını beklemeye başlayan vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Askerlik yerleri nasıl öğrenilir 2020?

Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bekleyen vatandaşlar askerlik yerleri nasıl bakılır sorusuna da yanıt arıyor. 2020 askerlik yeri sorgulama işlemi için e-devlet sistemi kullanılıyor. Buna göre askerlik yerleri sorgulama işlemini yapacak olan vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-devlet sistemine giriş yapıyor. Ardından, askerleri yerleri belli olduktan sonra askerlik yerleri sorgulama ekranından bilgiler görüntülenebiliyor.

Sevk yerlerini öğrenmeyi bekleyen vatandaşlar konuyla ilgili detaylı bilgiye ise Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesindeki asal.msb.gov.tr internet adresi üzerinde ulaşabiliyor. Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde bedelli askerlik, askerlik celp tarihleri ve askerlik yerleri ile ilgili güncel gelişmeleri duyuruyor.

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