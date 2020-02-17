2020 Aston Martin Vantage Roadster sadece asfaltta hızlı değil!

Aston Martin spor otomobil üreticileri arasında en dikkat çekici modelleri üretiyor kuşkusuz. Bu otomobillerin hepsi, çıktıkları yüksek hızlarla tanınıyor. 0'dan 100'e X saniye içerisinde çıkan spor otomobiller arasında saliselik farklarla dahi bir yarış söz konusu. Her üretici de kendi otomobilinin 0'dan 100'e çıkış süresini düşürmek için uğraşıyor ve araçlarını bu sürelerle lansa ediyor. Fakat yeni Aston Martin Vantage Roadster sadece bununla da kalmıyor, spor otomobil olmanın da hakkını asfalt dışında da veriyor.

ASTON MARTİN VANTAGE ROADSTER ÖZELLİKLERİ

2020 Aston Martin Vantage Roadster sonunda görücüye çıktı. Her parçasıyla kusursuza yakın bir spor otomobil izlenimi veren Vantage Roadster, 4 litrelik çift turbolu V8 motora sahip. Bu motor, 510 beygir güç ve 685 Nm tork ürebiliyor. Pek tabi biraz önce bahsettiğimiz gibi, spor otomobillerin bir geleneği olarak Aston Martin Vantage Roadster, 0'dan 100 km/s hıza 3.8 gibi heyecan verici bir sürede ulaşıyor. Otomobilin ulaşabileceği maksimum hız ise 308 km/s. Bu gerçekten heyecan verici olsa da Vantage Roadster'ın ilginç, ilginç olduğu kadar da heyecan verici olan başka bir yeteneği daha var; o da tavanı.