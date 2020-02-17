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2020 Aston Martin Vantage Roadster sadece asfaltta hızlı değil!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 13:51 | Son Güncelleme

Aston Martin Vantage Roadster sonunda kendini gösterdi. Aston Martin'in yenilenen modeli Vantage Roadster, gücüyle ve tasarımıyla öne çıkarken, hem asfaltta hem de kötü hava koşullarında vadettiği 'hız' ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte her anlamda hızlı olan spor otomobil Aston Martin Vantage Roadster'ın özellikleri ve fiyatı...

2020 Aston Martin Vantage Roadster sadece asfaltta hızlı değil!

Aston Martin spor otomobil üreticileri arasında en dikkat çekici modelleri üretiyor kuşkusuz. Bu otomobillerin hepsi, çıktıkları yüksek hızlarla tanınıyor. 0'dan 100'e X saniye içerisinde çıkan spor otomobiller arasında saliselik farklarla dahi bir yarış söz konusu. Her üretici de kendi otomobilinin 0'dan 100'e çıkış süresini düşürmek için uğraşıyor ve araçlarını bu sürelerle lansa ediyor. Fakat yeni Aston Martin Vantage Roadster sadece bununla da kalmıyor, spor otomobil olmanın da hakkını asfalt dışında da veriyor.

Aston Martin Vantage Roadster kokpit

ASTON MARTİN VANTAGE ROADSTER ÖZELLİKLERİ

2020 Aston Martin Vantage Roadster sonunda görücüye çıktı. Her parçasıyla kusursuza yakın bir spor otomobil izlenimi veren Vantage Roadster, 4 litrelik çift turbolu V8 motora sahip. Bu motor, 510 beygir güç ve 685 Nm tork ürebiliyor. Pek tabi biraz önce bahsettiğimiz gibi, spor otomobillerin bir geleneği olarak Aston Martin Vantage Roadster, 0'dan 100 km/s hıza 3.8 gibi heyecan verici bir sürede ulaşıyor. Otomobilin ulaşabileceği maksimum hız ise 308 km/s. Bu gerçekten heyecan verici olsa da Vantage Roadster'ın ilginç, ilginç olduğu kadar da heyecan verici olan başka bir yeteneği daha var; o da tavanı.

ASTON MARTİN VANTAGE ROADSTER'IN TAVANI DA HIZLI

Vantage Roadster'ın sadece kendisi değil tavanı da bulunduğu segmentin en hızlısı. Vantage Roadster'ın tavanı, 50kmh / 31mph'ye kadar hızlarda sadece 6.7 saniyede açılıyor. Tavanın kapanma hızı ise sadece 6.8 saniye. Yani beklenmedik bir hava koşulunda, örneğin yağmur daha bastırmadan tavan kapanabiliyor. Bu süre Aston Martin yetkililerine göre Vantage Roadster'ı asfalt dışında, tavanını kapatırken de en hızlı tavanını açıp katabilen spor otomobil yapıyor.

Aston Martin Vantage Roadster tavan

ASTON MARTİN VANTAGE ROADSTER FİYATI

Aston Martin Vantage Roadster'ın fiyatı tam 425 bin euro. Günümüz kuruyla bu fiyat 2.8 milyon TL'ye karşılık gelmekte. Aston Martin'in yeni Vantage RoadSter'ı için verilen teslimat tarihi ise 2020'nin ikinci yarısı.


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