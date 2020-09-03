2020 ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi AÖF kayıt işlemleri detayı!

YKS ile Yerleştirme e-Devlet Kayıtları 29 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılmaya başlandı. ATA AÖF kayıtları da online kayıt sistemi üzerinden 31 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılmaya başlandı. İlk kez bir kuruma üniversite kaydı yapacak adaylar 2020 ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır araştırmaya başladı. İşte Atatürk Üniversitesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri...

ATA AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıt yapmak için aşağıda bulunan kayıt linkinden öncelikle T.C. kimlik bilgileri, doğum tarihi ve baba adı bilgilerini doldurmanız gerekiyor. Bu işlemlerin ardından çıkan ekranda öğrenim bilgileriniz ve nüfus bilgileriniz yer alacak. Bu ekran üzerinden hangi şartlarda başvuru yaptığınızı kontrol ederek bir bölüm seçmeniz gerekecek. Bölüm seçtikten sonra Devam seçeneğinden ilerleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, https://www.turkiye.gov.tr adresinde “e-hizmetler” bölümünde yer alan ve “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. e-Devlet üzerinden kaydını yaptıranlardan ilave herhangi bir belge talep edilmeyecektir.