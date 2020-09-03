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2020 ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi AÖF kayıt işlemleri detayı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

YKS sınav sonucuna göre ya da ikinci üniversite kapsamında Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor. YKS ile Yerleştirme e-Devlet Kayıtları 29 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılıyor. İkinci üniversite kapsamında da başvuruların yapıldığı ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır detaylar haberimizde...

2020 ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi AÖF kayıt işlemleri detayı!

YKS ile Yerleştirme e-Devlet Kayıtları 29 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılmaya başlandı. ATA AÖF kayıtları da online kayıt sistemi üzerinden 31 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılmaya başlandı. İlk kez bir kuruma üniversite kaydı yapacak adaylar 2020 ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır araştırmaya başladı. İşte Atatürk Üniversitesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri...

ATA AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıt yapmak için aşağıda bulunan kayıt linkinden öncelikle T.C. kimlik bilgileri, doğum tarihi ve baba adı bilgilerini doldurmanız gerekiyor. Bu işlemlerin ardından çıkan ekranda öğrenim bilgileriniz ve nüfus bilgileriniz yer alacak. Bu ekran üzerinden hangi şartlarda başvuru yaptığınızı kontrol ederek bir bölüm seçmeniz gerekecek. Bölüm seçtikten sonra Devam seçeneğinden ilerleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

ATA AÖF KAYIT LİNKİ

e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, https://www.turkiye.gov.tr adresinde “e-hizmetler” bölümünde yer alan ve “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. e-Devlet üzerinden kaydını yaptıranlardan ilave herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

ATA AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt Formu (OBS üzerinden yapılacak olan online kayıt sonrası alınacaktır.),

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisinin “aslı gibidir” resmi onaylı sureti,

Kredisi tamamlanmayan ve mezuniyet işlemi gerçekleşmemiş olan Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin Açıköğretim Lisesi Müdürlüğünden alacakları “Çıkma Belgesi”,

Gazilerin, birinci dereceden şehit ve gazi yakınlarının (eş ve çocukları) ilgili kurumlardan alacakları “Durum Belgesi”nin aslı ve taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe,

En az %40 engel durumu olan öğrencilerimizin bu durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği ve taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe,

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil III) muaf olmak isteyen ve YÖKSİS’de bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet

İşlemleri Fakültemiz tarafından herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın yapılacaktır. YÖKSİS’de mezuniyet bilgisi olmayan öğrencilerin onaylı transkript belgesi ve taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçelerini doğrudan veya posta yoluyla

Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir. (Onaylı transkript belgesi göndermeyen öğrencilerin ortak zorunlu derslerden muafiyet işlemleri yapılmayacaktır.)

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu ile sabıka kaydının olmadığına dair belge (ilgili belgeleri Fakültemize ulaştırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.)

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