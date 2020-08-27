2020 AUZEF kayıt ücretleri ne kadar? İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman?

İstanbul Üniversitesi AUZEF programına başlayıp üniversiteyi uzaktan okumak isteyen öğrenciler 2020 AUZEF kayıt tarihleri ne zaman başlayacak araştırmasına başladı. YKS'den 150 taban puanı alan öğrencilerin kayıt yapabileceği ve aynı zamanda bir üniversiteye devam eden öğrencinin sınavsız geçiş yapma hakkı olduğu AUZEF bu yıl yeni bölümleriyle öğrencilerin gözdesi oldu. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2020 kayıt yenileme ücretleri ne kadar olduğunu merak eden öğrenciler bir an önce seçtikleri bölüme başlamak için gün sayıyor. AUZEF kayıt işlemleri ne zaman başlayacak araştıran öğrencileri için işte AUZEF 2020 kayıt tarihleridetaylar... 2020 AUZEF YENİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim'e kayıt yaparak lisans ve önlisans diploması sahibi olmak isteyen öğrenciler 2020 AUZEF kayıt tarihini merak ediyor. AUZEF kayıtları elektronik ortamda ve fakülte üzerinden alınıyor. AUZEF kayıt işlemi internet üzerinden e- Devlet resmi web sitesinde 29 Ağustos tarihi itibari ile başlayacak. AUZEF internet kayıtları bitiş tarihi ise 2 Eylül 2020 olacak. AUZEF'e fakülte üzerinden kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'ta bulunan AUZEF binasını ziyaret edecek. AUZEF fakülte kayıt tarihi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 4 Eylül'de son bulacak. Kayıt işlemini yapacak olan öğrencilerin merak ettiği 2020 AUZEF kayıt yenileme ücreti ya da AUZEF yeni kayıt ücretleri belli oldu mu?

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2020 İstanbul Üniversitesi AUZEF'e kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler AUZEF yeni kayıt ücreti 2020 ne kadar oldu araştırıyor. Aynı anda bir üniversite okuyan bir öğrencinin de AUZEF'e kayıt yaptırma şansı bulunuyor. AUZEF kayıt yenileme 2020 ücreti de halen AUZEF'e devam eden öğrencilerin merak ettiği bir konu.

AUZEF kayıt ücretleri iki farklı şekilde alınıyor. ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavına giren öğrenciler için farklı AUZEF kayıt ücreti alınırken, ikinci üniversite tercihi ile Auzef'e kayıt yaptıran kişilerden farklı ücret alınıyor. İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretleri 2020 yılı için açıklanan rakamlar üniversitesinin web sitesinde "Ders Metaryelleri" bölümünde yer alıyor. Uzaktan eğitim programları harç ücretleri ise şu sıralamaya göre aşağıda verilmiştir; Lisans adı/ ÖSYM ile yerleşen öğrenci / İkinci Üniversite ile gelen öğrenci AUZEF COĞRAFYA KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF ÇOCUK GELİŞİMİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF FELSEFE KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL

AUZEF İKTİSAT KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF İŞLETME KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF REKREASYON KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF SOSYOLOJİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF TARİH KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF SİYASAL BİLİMLER VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL Not: Bu ücretlerin 2020-2021 yılı eğitim ve öğretim dönemine ait olup olmadığı web sitesinde net olarak belirtilmemiştir. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM KAYIT ÜCRETLERİ 2020 AUZEF LİSANS PROGRAMLARI İstanbul Üniversitesi AUZEF lisans programlarına bu yıl yeni programlar da eklendi. Tartışma yaratan Psikoloji programı tepkilerin ardından kaldırıldı ve tekrar açılmaması kararı alındı. İşte 2020 AUZEF lisans programları.

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON (YENİ)

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ (YENİ)

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2020 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KLAVUZU İstanbul Üniversitesi AUZEF Rektörülüğü'nün 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için paylaştığı AUZEF klavuzu şu şekilde; Değerli Öğrenci Adayımız, 2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılında fakültemize kayıt yaptıracak öğrencilerimizin kayıt işlemleri kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Kayıt işlemlerinin hatasız ve hızlı gerçekleştirilmesi için kılavuzun dikkatle incelenerek kayıt adımlarının eksiksiz yapılması gerekmektedir. Tercihinizden dolayı sizleri kutlar, başarılar dileriz. 2020 AUZEF KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında adayların işlemlerini online olarak yapması gerekmektedir. AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ne göre “Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa fakültemizdeki (AUZEF) önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekir.

Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır.” (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 8) Kayıt işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler sadece SMS yoluyla ÖSYM‘ye beyan etmiş olduğunuz GSM numarasına yapılacaktır. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar aşağıdaki adımları takip ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir. AUZEF AKSİS HESABI NASIL AÇILIR? AKSİS Otomasyon sistemine kayıt için https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” butonunu tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. (“Kullanıcı adı” ve” Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz. Adayların iletişim bilgilerini AKSİS otomasyon sistemine güncel ve eksiksiz girmesi gerekmektedir. İletişim bilgilerinin eksik ya da hatalı olması sebebiyle oluşan sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir.

AKSİS sistemine https:/aksis.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. (Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir) Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işlemini online yapabilirsiniz. NOT: Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim

gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 38,5 TL katkı payı

alınmaktadır.

NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDEREK BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ. A) E-Devlet sisteminde elektronik kayıt yapan adayların AKSİS online kayıt ve ödeme işleminden sonra kesin kayıt işlemleri 3 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. (Bu adaylardan evrak kabul edilmeyecektir.) B) Lise mezuniyeti olup E-Devlet sisteminde lise mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların kesin kayıt evraklarını, COVİD-19 salgını nedeni ile kargo aracılığıyla kayıt tarihleri içerisinde fakültemize ulaştırması GEREKMEKTEDİR. (Yüz yüze işlem yapılmamaktadır.) AKSİS online kayıt ve ödeme işleminden sonra kesin kayıt işlemleri 3 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. C) Lise mezuniyeti olmayan ve geçici kayıt oluşturan adayların asıl kayıt için gerekli olan evraklarını 31.12.2020 tarihine kadar. COVİD-19 salgını nedeni ile kargo aracılığıyla fakültemize ulaştırması GEREKMEKTEDİR. Evraklarını ulaştırmayan öğrencilerin geçici kaydı fakültemiz tarafından YÖK KARARINA İSTİNADEN SİLİNECEKTİR.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE! Engelli, şehit/gazi yakını ve hükümlü öğrenci adayları aşağıdaki linkten daha detaylı bilgiye ulaşabilir. EVRAK GÖNDERMESİ GEREKEN ADAYLARIN DİKKATİNE! Evrak göndermesi gereken adaylar, aşağıda yer alan evrakları belirtilen tarihler içerisinde fakültemize COVİD-19 salgını nedeni ile kargo aracılığıyla ulaştırmalıdır. Evraklarını ulaştırmayan adayların kesin kaydı yapılmayacaktır. (Belirtilen tarihler içerisinde evraklarını ulaştırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Kargo gecikmelerinden doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir) T.C. Nüfus Cüzdanı/Pasaport/Mavi Kart Fotokopisi T.C. Nüfus Cüzdanı, geçerlilik süresi devam eden Pasaport veya Mavi Kart fotokopisi

Öğrenim Belgesi Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/Öğrenim Durum Belgesi fotokopisinin, adayın mezun olduğu okul ya da noter tarafından “ASLI GİBİDİR” onaylı hali • Belirtilen tarihler içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar kayıt

haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. • Eksik evrak ile kayıt yapılmaz. • Faks, e-mail yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmez.