2020 AUZEF ve ATA AÖF güz dönemi derse seçimi nasıl, ne zaman yapılacak? AÖF düz dönemi ders ekle sil ne zaman oluyor?

Açıköğretim fakültesi olan üniversitelerde kayıt yenileme işlemleri yapılmaya başlamıştı. Açıköğretim fakültesi olan; Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF), Anadolu Üniversitesi (AÖF) ve İstanbul Üniversitesi (AUZEF) kayıt yenileme işlemi devam ediyordu. 2020 - 2021 yılı güz dönemi için kayıt yenileyen öğrenciler nasıl ders seçimi yapacağını araştırıyor. AUZEF, ATA AÖF ve AÖF fakültelerinde ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılır? İşte 2020 Açıköğretim fakültelerinin ders seçim tarihleri...

2020 AUZEF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

İkinci üniversite seçimini yapan öğrenciler 2020 AUZEF güz dönemi ders seçimi ne zaman araştırıyor. 2020 -2021 eğitim dönem için İstanbul Üniversitesi AUZEF'e kayıt yaptıran ve harç parasını ödemesini yapan öğrenciler, dönem harçlarını referans numarası ile online ya da bankaya giderek yaptılar. 2020 AUZEF güz dönemi harç ödemesini yapan öğrenciler, AKSİS üzerinden ders ekle-sil yapmak için işlem yapmaya çalışıyor. AUZEF güz dönemi ders seçimi nasıl yapılır araştıran öğrenciler, AKSİS üzerinden ders seçimi yapamayınca AUZEF'e ulaşıyor. 0 212 440 00 44 numaralı AUZEF çağrı merkezine ulaşan öğrencilere, ders seçim işleminin üniversite tarafından yapılacağı bilgisi veriliyor. AUZEF'e muaf olunan dersleri belirtmek için ise AUZEF'in Çözüm Merkezi ile iletişime geçilmesi gerekiyor. https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ adresinden önceki üniversiteye ya da devam ettiği üniversiteye ait transkripti paylaştığında bazı derslerden muaf olabilecek.