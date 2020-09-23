2020 AUZEF ve ATA AÖF güz dönemi derse seçimi nasıl, ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi ders ekle sil ne zaman oluyor?

Açıköğretim fakültesi olan üniversitelerde kayıt yenileme işlemleri yapılmaya başlamıştı. Açıköğretim fakültesi olan; Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF), Anadolu Üniversitesi (AÖF) ve İstanbul Üniversitesi (AUZEF) kayıt yenileme işlemi devam ediyordu. 2020 - 2021 yılı güz dönemi için kayıt yenileyen öğrenciler nasıl ders seçimi yapacağını araştırıyor. AUZEF, ATA AÖF ve AÖF fakültelerinde ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılır? İşte 2020 Açıköğretim fakültelerinin ders seçim tarihleri.
İkinci üniversite seçimini yapan öğrenciler 2020 AUZEF güz dönemi ders seçimi ne zaman araştırıyor. 2020 -2021 eğitim dönem için İstanbul Üniversitesi AUZEF'e kayıt yaptıran ve harç parasını ödemesini yapan öğrenciler, dönem harçlarını referans numarası ile online ya da bankaya giderek yaptılar. 2020 AUZEF güz dönemi harç ödemesini yapan öğrenciler, AKSİS üzerinden ders ekle-sil yapmak için işlem yapmaya çalışıyor. AUZEF güz dönemi ders seçimi nasıl yapılır araştıran öğrenciler, AKSİS üzerinden ders seçimi yapamayınca AUZEF'e ulaşıyor. 0 212 440 00 44 numaralı AUZEF çağrı merkezine ulaşan öğrencilere, ders seçim işleminin üniversite tarafından yapılacağı bilgisi veriliyor. AUZEF'e muaf olunan dersleri belirtmek için ise AUZEF'in Çözüm Merkezi ile iletişime geçilmesi gerekiyor. https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ adresinden önceki üniversiteye ya da devam ettiği üniversiteye ait transkripti paylaştığında bazı derslerden muaf olabilecek.
Bu yıl Atatürk Üniversitesi ATA AÖF'ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler harçlarını yatırmaya devam ediyor. 2020 ATA AÖF güz dönemi için kayıt yenileyen ve harç ücreti olan 325 TL'yi bankaya yatıran öğrenciler bir sonraki aşama olan ders-ekle sil işleminin detaylarını araştırıyor. ATA AÖF güz dönemi ders kayıtları 28 Eylül 2020 tarihine kadar devam edeceği duyrulmuştu. 2020 ATA AÖF ders ekle sil işlemi nasıl yapılır araştıran öğrenciler, ATA AÖF çağrı merkezi telefonuna ulaşmaya çalışıyor. ATA AÖF çağrı merkezi numarasından (0850 255 0282) üniversiteye ulaşarak bilgi almak istiyor. Çağrı merkezi üzerinden öğrencilere ders ekle sil detayları paylaşılmaya devam ediyor. ATA AÖF ders seçimi yapıldıktan sonra eğitimler de başlayacak.
2020- 2021 eğitim ve öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF'ye kayıt yaptıran ve harç ödemesini yapan öğrenciler ders ekle sil tarihini araştırıyor. 2020 AÖF ders seçimi nasıl yapılacak araştıran öğrencilere AÖF ders ekle sil tarihinin 5 Ekim 2020 itibari ile başlayacağını, 15 Ekim 2020'de son bulacağını belirtelim. 16 Ekim 2020 tarihinde ise mazeretli ders ekle-sil işlemleri alınacak. AÖF ders ekle sil işlemleri online AÖF resmi web sitesinde bulunan "Öğrenci Giriş" bölümünden öğrenci tarafından yapılabilecek. İkinci üniversite kaydı olarak AÖF'ye kayıt yaptıran öğrenciler sistem üzerinden AÖF'ye transkriptlerini paylaştığında bazı derslerden muaf olacak. Anadolu Üniversitesi ders ekle sil işlemleri ne zaman yapılacak araştıran öğrenciler, bu işlemlerin ardından eğitime başlayacak.
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