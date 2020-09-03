2020 AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıt yenileme!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci üniversite kapsamında ya da sınav sonucuna göre AUZEF'e kayıt olacak adaylar için kayıt işlemleri hazırlıkları başladı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ni kazananlar 2020 -2021 eğitim ve öğretim yılına başlamak için gün sayıyor. AUZEF'e nasıl başvuru yapılır, AUZEF kayıt nasıl yapılır araştıran adaylar ilk kayıtlarını AKSİS üzerinden online olarak yapacaklar. 2020 AUZEF yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır araştıranlar için, İstanbul Üniversitesi'nin yeni kayıt yapanlar için yayımladığı klavuzu ve detayları haberimizde..
İlk defa AUZEF'li olacak adayların en çok merak ettiği konulardan birisi de 2020 AUZEF kayıtlarının nasıl yapılacağı konusuydu. AUZEF yeni kayıt yapmak için öncelikle AKSİS üzerinden kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyor. https:/aksis.istanbul.edu.tr/ web sitesinden yapılacak olan işlemlerden sonra harç ödemesi yapmak için referans numarası verilecektir. Adaylar bankaya bu referans numarası ile ödeme yapabileceklerdir. Ya da dileyen adaylar internet üzerinden ödemelerini gerçekleştirerek kayıt işlemlerini tamamlayacaktır. AUZEF Kayıt işlemleri için izlenecek yol aşağıda sıralanmıştır.
COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında adayların işlemlerini online olarak yapması gerekmektedir.
AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ne göre “Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa fakültemizdeki (AUZEF) önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekir.
Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır.”
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 8) Kayıt işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler sadece SMS yoluyla ÖSYM‘ye beyan etmiş olduğunuz GSM numarasına yapılacaktır. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar aşağıdaki adımları takip ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir.
AKSİS Otomasyon sistemine kayıt için https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” butonunu tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. (“Kullanıcı adı” ve” Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz. Adayların iletişim bilgilerini AKSİS otomasyon sistemine güncel ve eksiksiz girmesi gerekmektedir. İletişim bilgilerinin eksik ya da hatalı olması sebebiyle oluşan sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir.
AKSİS sistemine https:/aksis.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz.
Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.
(Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz.
Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir)
Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz.
Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.
Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işlemini online yapabilirsiniz.
NOT: Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim
gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 38,5 TL katkı payı
alınmaktadır.
NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDEREK BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.
A) E-Devlet sisteminde elektronik kayıt yapan adayların AKSİS online kayıt ve ödeme işleminden sonra kesin kayıt işlemleri 3 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. (Bu adaylardan evrak kabul edilmeyecektir.)
B) Lise mezuniyeti olup E-Devlet sisteminde lise mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların kesin kayıt evraklarını, COVİD-19 salgını nedeni ile kargo aracılığıyla kayıt tarihleri içerisinde fakültemize ulaştırması GEREKMEKTEDİR. (Yüz yüze işlem yapılmamaktadır.)
AKSİS online kayıt ve ödeme işleminden sonra kesin kayıt işlemleri 3 iş günü içerisinde tamamlanacaktır.
C) Lise mezuniyeti olmayan ve geçici kayıt oluşturan adayların asıl kayıt için gerekli olan evraklarını 31.12.2020 tarihine kadar.
COVİD-19 salgını nedeni ile kargo aracılığıyla fakültemize ulaştırması GEREKMEKTEDİR. Evraklarını ulaştırmayan öğrencilerin geçici kaydı fakültemiz tarafından YÖK KARARINA İSTİNADEN SİLİNECEKTİR.
Engelli, şehit/gazi yakını ve hükümlü öğrenci adayları aşağıdaki linkten daha detaylı bilgiye ulaşabilir.
Evrak göndermesi gereken adaylar, aşağıda yer alan evrakları belirtilen tarihler içerisinde fakültemize COVİD-19 salgını nedeni ile kargo aracılığıyla ulaştırmalıdır.
Evraklarını ulaştırmayan adayların kesin kaydı yapılmayacaktır.
(Belirtilen tarihler içerisinde evraklarını ulaştırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Kargo gecikmelerinden doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir)
T.C. Nüfus Cüzdanı/Pasaport/Mavi Kart Fotokopisi
T.C. Nüfus Cüzdanı, geçerlilik süresi devam eden Pasaport veya Mavi Kart fotokopisi
Öğrenim Belgesi
Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/Öğrenim Durum Belgesi fotokopisinin, adayın mezun olduğu okul ya da noter tarafından “ASLI GİBİDİR” onaylı hali
• Belirtilen tarihler içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar kayıt
haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.
• Eksik evrak ile kayıt yapılmaz.
• Faks, e-mail yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmez.
• Gönderilen ORİJİNAL diplomalardan fakültemiz sorumlu olmayacaktır.
Sadece ıslak imzalı ve “ASLI GİBİDİR” onaylı Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Noter veya mezun olunan kurumdan) kabul
edilecektir.
• Geçici Mezuniyet Belgesi/Diplomanın onaysız sureti veya onaylı suretin fotokopisi kabul edilmez.
Evraklarını kargo ile gönderecek adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır. (Kayıt döneminde 903685526 müşteri numarasını kullanarak kargolarınızı PTT Kargo ile indirimli şekilde gönderebilirsiniz.)
• ADAY, KARGO GÖNDEREN ALANINA MUTLAKA AD, SOYAD ve TC KİMLİK NUMARASINI İŞLETMELİDİR.
• Aday tek bir dosyada sadece kendisine ait evrakları göndermelidir.
Gönderim Adresi
Maslak Mahallesi Bilim Sokak Plaza No:5 Sun Plaza B Blok
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL
Kayıt durumunuzu AKSİS otomasyon sistemi “Özlük Bilgileri” kategorisinde “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanından kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt Yenilemedi” ise kayıt işleminiz tamamlanmıştır. Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçimi işleminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak
güncellenecek ve kayıt aktif hale gelecektir.
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