2020 AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıt yenileme!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci üniversite kapsamında ya da sınav sonucuna göre AUZEF'e kayıt olacak adaylar için kayıt işlemleri hazırlıkları başladı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ni kazananlar 2020 -2021 eğitim ve öğretim yılına başlamak için gün sayıyor. AUZEF'e nasıl başvuru yapılır, AUZEF kayıt nasıl yapılır araştıran adaylar ilk kayıtlarını AKSİS üzerinden online olarak yapacaklar. 2020 AUZEF yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır araştıranlar için, İstanbul Üniversitesi'nin yeni kayıt yapanlar için yayımladığı klavuzu ve detayları haberimizde..

2020 AUZEF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

İlk defa AUZEF'li olacak adayların en çok merak ettiği konulardan birisi de 2020 AUZEF kayıtlarının nasıl yapılacağı konusuydu. AUZEF yeni kayıt yapmak için öncelikle AKSİS üzerinden kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyor. https:/aksis.istanbul.edu.tr/ web sitesinden yapılacak olan işlemlerden sonra harç ödemesi yapmak için referans numarası verilecektir. Adaylar bankaya bu referans numarası ile ödeme yapabileceklerdir. Ya da dileyen adaylar internet üzerinden ödemelerini gerçekleştirerek kayıt işlemlerini tamamlayacaktır. AUZEF Kayıt işlemleri için izlenecek yol aşağıda sıralanmıştır.