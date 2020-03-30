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'2020 Bahşiş Kampanyası': 23 dolarlık hesap için 2020 dolar bahşiş aldı

30.03.2020 17:54 | Son Güncelleme

ABD'nin Michigan eyaletinde adları açıklanmayan bir çift, sosyal medyada başlatılan "2020 Bahşiş Kampanyası" kapsamında bir garsona 23 dolarlık hesapları için 2020 dolar bahşiş bıraktı.

'2020 Bahşiş Kampanyası': 23 dolarlık hesap için 2020 dolar bahşiş aldı

ABD'nin Michigan eyaletinde adları açıklanmayan bir çift, sosyal medyada başlatılan "2020 Bahşiş Kampanyası" kapsamında bir garsona 23 dolarlık hesapları için 2020 dolar bahşiş bıraktı.

Bir yıl öncesine kadar üç çocuğuyla birlikte evsizlerin kaldığı bir sığınma evinde yaşayan 31 yaşındaki garson Danielle Franzoni, "Bu tür şeyler, bizim gibi insanlara çok denk gelmez" dedi.

Alpena kasabasında Franzoni'nin çalıştığı Thunder Bay River Restaurant'ta yemek yiyen çift, hesabın yaklaşık 88 katı olan bahşişi fişin üzerine yazdığı "Mutlu Yıllar Danielle. 2020 Bahşiş Kampanyası" notuyla bıraktı.

Kampanyaya 20 dolar 20 cent'lik bahşişle katıldı

Dördüncü çocuğuna hamile olan bekar anne Franzoni, bahşiş kampanyasını devam ettirmek için çocuklarıyla bir lokantaya gitti ve "Zinciri bozmak istemiyorum" diyerek başka bir garsona 20,20 dolar bahşiş bıraktı.

2017'de de hesabın tamamı kadar bahşiş bırakılan benzer bir bahşiş kampanyası başlatılmıştı. Yeni yıl öncesinde başlatılan "2020 Tip Challenge" adlı bu kampanyada ise bahşiş miktarının "2020" sayısındaki rakamları içermesi gerekiyor.

Eyaletteki lokanta ve barlarda bahşiş zorunlu değil. Ancak müşterilerden en az yüzde 15 bahşiş bırakmaları bekleniyor.

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