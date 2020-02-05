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2020 beslenme trendini şekillendiren 10 madde!

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.02.2020 17:34 | Son Güncelleme

Yıl geçtikte değişmeye devam eden beslenme trendi de yenilenmeye devam ediyor. En temel ihtiyaçlarımızdan biri olan beslenme alışkanlığımızın şekillenmesinde farklılaşan yaşam koşulları önemli rol oynuyor. Konuyla ilgili bilgi veren diyetisyen Berrin Yiğit, yeni yılın beslenme trendlerini açıkladı.

2020 beslenme trendini şekillendiren 10 madde!

Yeni bir yıla başlamak kendimize özel hedefler belirlemek, yeni kararlar almak, daha cesur adımlar atmak, çok daha fit ve sağlıklı yaşam için motive edici bir dönemdir. Yeni yıl ötelediğimiz diyete başlamanın, spor salonuna yazılmanın tam vaktidir. 2020 yılında kendimizi dinlememiz, bedenimizi sevmemiz ve iyi yaşamak için kendimize iyi bakmamız gerektiğini belirten Diyetisyen Berrin Yiğit doğa dostu ve bütüne hizmet eden beslenme trendlerini bizler için sıraladı.

DAHA FAZLA BİTKİSEL BESLENİN

Sebze ve meyve cenneti ülkemizde yetişen, mevsiminde sebzelerden oluşmuş renkli tabaklar hazırlayın. Her öğünde tabağınızı doğru tekniklerle pişirdiğiniz sebzelerle doldurun. Günde 1-2 porsiyon meyveyi bütün halinde tüketin.

ÇOK DAHA AZ KIRMIZI ET TÜKETİN

Bitki bazlı etler, yumurtalar, vegan balık ve etsiz hamburgerleri tüketmeyi alışkanlık edinin. Giderek artmakta olan bu endüstri mantık olarak bizlere biraz uzak olsa da, dünya nereye gidiyor bilmek gerekiyor. Haftada 80 gram kadar kırmızı et tüketerek protein ihtiyacımızı başka kaynaklardan dengelememiz gerekiyor. Dolayısıyla kırmızı et yerine daha çok baklagillerden alacağımız protein kaynaklarını kullanmak, bol sebze ile birleştirmek çok önemli bir adım olacaktır.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZA YATIRIM YAPIN

İyi bakterilerin sayı ve çeşitliliğini arttırmak duygu durumundan, tüm sistemlerin çalışma performansına kadar vücudun kumanda merkezi gibidir. Daha çok fermente ürün kullanmaya özen gösterelim. Kvass, turşu, sirke, kombucha, fermente şirden mayalı peynir, kefir, fermente sebzeler, boza ve tarhana gibi Türk mutfağının imza tatlarını her gün tüketebiliriz. Özellikle sebze ve baklagilleri filizlendirmeliyiz ki içlerindeki güçlü enerji ve şifadan faydalanabilelim. Ayrıca yediklerimiz kadar içtiklerimizi de önemsemeliyiz. Alkolden uzak durmalıyız, onun yerine fermente içecekleri hayatımıza eklemeliyiz.

DAHA AZ AMA ÖZ KALORİ TÜKETİN

Özellikle yaş aldıkça, vücudumuz yediklerimizin daha kaliteli ve onu besleyen gıdalar olmasına önem verir. Gereksiz kalori tuzağı olan atıştırmalıklardan ve paketli gıdalardan uzak durmak çok daha kıymetlidir.

ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Bunun için beslenmenize kuru meyveler, kuru meyvelerden hazırlanmış ev yapımı özler, şuruplar gibi doğal şeker kaynakları ekleyebilir ya da doğal stevya tarzı tatlandırıcılarla sağlıklı içerikte tatlılar hazırlayabilirsiniz. Şekerden vazgeçmenin yolu önce yavaş yavaş hayatımızdan çıkarmaktır. Canımız tatlı çektiği zaman düşük miktarlarda ev yapımı ürünlerle, tatlı eşiğini çok yükseltmeden, diyette bir harmoni yaratabilirsiniz. Sağlık üzerine hiçbir faydası olmayan şekeri mümkün olduğu kadar az tükettiğiniz zaman hastalıkları ve fazla kiloları ötelemiş olursunuz.

YENİ TATLARA AÇIK OLUN

Yıllarca konuştuğumuz chia, keten tohumu ve kinoadan sonra bu sene moringa, kenevir, muz unu, dut unu gibi sağlık trendlerini ve lezzetlerini marketlerde ve tariflerde daha çok göreceğiz. Siz de bunlara karşı ön yargılı olmayın, mutlaka denemek için kendi yöntemlerinizi geliştirin. Çünkü süper besinlerden oluşan bu liste daha sağlıklı yaş almak, cildi korumak ve hastalıkları ötelemek için çok şifalıdır.

ATIŞTIRMALIKLARI SAĞLIKLI OLANLARDAN SEÇİN

Atıştırmalıklarınızı ister evde yapın ister hazır organik olanları çantanda bulundurun, ara öğünlerinizi daha masum geçiştirmeniz şarttır. Özellikle protein ağırlıklı olanlar, doygunluk hissi üzerinde de etkili olacağı için, ikindi saatlerini daha sağlıklı bir şekilde geçiştirmenize destek olacaktır.

D VİTAMİNİNİ YETERLİ DEPOLAYIN

Daha çok D vitamini alalım, bunun için de bol bol güneşlenelim. Aynı zamanda beslenmemizde somon, yumurta, mantar gibi kaynakları daha çok tüketelim. Vücutta pek çok enerji mekanizmasında işlev gören D vitamininin, duygusal durumumuz üzerinde etkisi vardır. Dolayısı ile yetersizliğini kesinlikle karşılamak gerekir. Her 10 kişiden 9’unda yetersiz olduğunu düşünecek olursak, bu konuda destek ürün kullanmanın artıları çok olacaktır.

SİZE UYAN BİR SPOR DALI SEÇİN

Sevdiğimiz bir spor dalını bulup, düzenli olarak yapmalıyız. 2020’den beklentimiz kendimizi daha iyi hissetmek olduğuna göre, spor bu noktada vazgeçilmeziniz olmalı. Özellikle sporun mutlu eden ve kaygıyı azaltan yönü, stres yönetiminde de en büyük sağlık belirleyicisidir. Bu yılki hedefiniz her gün 10000 adım, 1 saatlik bir yürüyüş, yoga, pilates veya hangi sporu seviyor ve devam edecek şekilde uyguluyorsanız o olsun.

UYKU SÜRESİ VE KALİTESİNİ DÜZENLEYİN

Uyku stres yönetimi, bedenin daha rahat çalışması ve enerjik olması için çok kıymetlidir. Uyku sorunu yaşayan toplum olduğumuz için depresif modumuz ve kaygılarımız oldukça yüksek. Bu noktada daha normal saatlerde yani 23:00 gibi uyuyup, 7 saatlik derin uykuyu almak çok kıymetli. Özellikle uyuyamıyorum diyenlerin, saat 16:00’ dan sonra kafein alımını muhakkak azaltmaları, bunun yerine yasemin, melisa, papatya ve ada çayı gibi sakinleştiren çayları daha çok tüketmeleri tavsiye edilir.

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