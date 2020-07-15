2020 BİM kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları kaç para? Canlı koç, büyükbaş hisse fiyatları

Salgından kaynaklı kurban Pazar yerlerine gitmeyi tercih etmeyerek, hazır kesilmiş, hazırlanmış paketli kurbanlık almak isteyen vatandaşların tercih ettiği yerlerden birisi de BİM marketleri oldu. 2020 yılı BİM kurbanlık fiyatları ne kadar, BİM canlı koç fiyatları belli oldu mu sorularıyla araştırma yapan vatandaşlar bir an önce fiyatları öğrenerek ödeme yapmayı bekliyor. Araştırma yapan vatandaşlardan BİM'de kurbanlık satıldığını yeni öğrenenler de BİM'de kurbanlık mı satılıyor sorusuyla şaşkılığını gizleyemiyor. Kurban ibadetini yerine getirmek için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşları heyecan sarmış durumda.

2020 BİM KURBANLIK KÜÇÜKBAŞ/BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI LİSTESİ

Kurban kesim alanlarına ve kurbanlık Pazar yerlerine gitmek yerine marketten online işlemler üzerinden alışveriş yapmayı tercih eden Müslümanlar bu şekilde kurbanlık alımının hem uygun olduğunu hem de zahmetsiz olduğunu savunuyor. BİM 2020 yılı kurbanlık büyükbaş fiyatlarının ve BİM canlı koç fiyatlarının kaç para olduğunu öğrenip buna göre bütçe ayırmak istiyorlar. Özellikle BİM büyükbaş hisse fiyatları ne kadar olduğu merak ediliyor.