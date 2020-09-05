HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 2020 BMW 218i Gran Coupe özellikleri ve fiyatı

2020 BMW 218i Gran Coupe özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

2020 BMW 218i Gran Coupe özellikleri ve fiyatı çok merak ediliyor. Yeni BMW 218i Gran Coupe'nin özelliklerine ve fiyat listesine baktık. BMW 218i Gran Coupe hayali kuranlar için keyifli detaylar var...

2020 BMW 218i Gran Coupe özellikleri ve fiyatı

2020 BMW 218i Gran Coupe özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arıyor ya da 2020 BMW 218i Gran Coupe testi ile aracı daha yakından tanımak istiyorsanız okumaya devam edin. 2020 BMW 218i Gran Coupe incelemmizde aşağıdaki soruların yanıtlarını bulacaksınız:

  • 2020 BMW 218i Gran Coupe fiyat listesi nasıl?
  • Yeni BMW 218i Gran Coupe bagaj hacmi ve boyutları ne?
  • BMW 218i Gran Coupe hızlanma verileri ve motor özellikleri nasıl?
  • Benzinli BMW 218i Gran Coupe yakıt tüketimi ortalaması ne?
  • 2020 BMW 218i Gran Coupe garanti süresi ve bakım maliyeti ne?
  • BMW 218i Gran Coupe üretim yeri neresi?
  • BMW 218i Gran Coupe yerine ne alınabilir?
  • 2020 model BMW 218i Gran Coupe kullanıcı yorumları nasıl?

2020 BMW 218i GRAN COUPE ÖZEELİKLERİ VE FİYATI

2020 BMW modelleri çok merak ediliyor. Aslında BMW kullanıcısı değişen ekonomik yapı ile giderek azalıyor ama BMW merakı başka bir şey. Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre BMW markasının en fazla tutkunu olan milletlerden biri de Türkler. Hem tasarımsal olarak hem teknoloji açısından hem de mühendislik açısından lider bir marka olan BMW'nin tutkunu olmak da övünülecek şey aslında :) Neyse, konumuza dönelim ve en yeni BMW modellerinden biri olan BMW 218i Gran Coupe 2020 modeli hakkında detaylara bakalım...

BMW 218i GRAN COUPE YENİ KAROSERLE GELDİ!

2020 BMW 218i Gran Coupe özellikleri ve fiyatı

BMW'nin kompakt sınıfta dört kapılı ilk coupe modeli olan 218i Gran Coupe, markanın sportif ve dinamik yüzünü başarıyla temsil ediyor. BMW 2 Serisi içinde 4 kapılı coupe olarak karşımıza çıkan model, sportif tasarımı ile çok çekici. Cam çerçevesiz dört kapı, 4526mm uzunluk, parlak krom detayların ince ama etkili hali ve 338 bin Tl bandındaki fiyatı ile onun hakkındaki her şey çok iddialı. Önce BMW 218i Gran Coupe'nin öne çıkan beş özelliğini listeleyelim, ardından detaylara bakalım...

2020 BMW 218i GRAN COUPE ÖNE ÇIKAN 5 ÖZELLİK

  1. Dört kapılı coupe
  2. 430 litrelik bagaj hacmi
  3. Mercedes - Benz CLA 200 AMG'ye uygun başlangıç fiyatı ( 338.100TL)
  4. Benzinli BMW 218i'de ortalama 5 litre yakıt tüketimi
  5. 215km/s maksimum hızlanma

BMW 218i GRAN COUPE 2020 MODELİ TASARIM ÖZELLİKLERİ

BMW 218i Gran Coupe'nin tasarımında öncelik sportif olmak. Tüm detaylar, bu amaca hizmet ediyor. Eğimli A ve C sütunları, uzun arka cam yapısı ve bagaj kapısı çıkıntısı ile standartların ötesinde. 4526 mm uzunluğunda olması da bu sportif tasarımı net olarak destekliyor.

2020 BMW 218i Gran Coupe detay

İnce ve yayvan tasarlanan LED farlar ve stop yapısı gibi geniş ön panjur tasarımı gibi detayla da öyle bir ustalıkla bir araya getirilmiş ki otomobil, olduğundan daha iri görünüyor.

İri hava girişleri ile sportif sürüşü desteklediğini buram buram hissettiriyor. BMW'nin böbrek olarak tanımladığı ön panjur kısmında kanatlar bulunuyor. Bu kanatların ihtiyaç halinde açılması ile başarılı bir motor soğutması sağlanıyor. Kanatlar kapalı olduğunda da aerodinamizm konusunda büyük bir ivme yakalanıyor.

Parlak krom renkteki ızgara çerçevesi ile parlak siyah mazgalların dikey hattı adeta sanat eseri gibi. Sadece bu kısmı alıp evinizin duvarına asmak istersiniz; o derece gerçekten. BMW tasarımcılarının çoğunun dünyanın en iyi okullarında sanat eğitimi aldığının ve sadece teknik adamlar olmadıkların altını çizelim.

2020 BMW 218i Gran Coupe arka kısım

BMW 218i Gran Coupe'nin arkadan görünümüne baktığımızda ince yapılı LED stop tasarımı ile karşılaşıyoruz. Bunların formu yine BMW tasarımının imzası niteliğinde L şeklinde. Arka camla birlikte açılan bir bagaj kapağı olması da sportif yapıyı fazlasıyla destekliyor.

YENİ BMW 218i GRAN COUPE İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

Yeni BMW 218i iç mekan özellikleri de merak konusu. 2020 BMW 218i Gran Coupe'nin içi nasıl sorusunun yanıtı, elbette "çok kaliteli" şeklinde net bir özeti hak ediyor. Ama biz, detaylara tek tek bakalım. Mesela yeni BMW 218i Gran Coupe bagajı nasıl, koltukları nasıl, 218i Gran Coupe'nin yenisinde arka koltuk genişliği ne...

2020 BMW 218i Gran Coupe ici

218i GRAN COUPE'de ANAHTARSIZ GİRİŞ VAR MI?

Öncelikle 218i Gran Coupe'nin içine girmek için anahtarsız giriş kullanmak istiyorsanız bir üst donanımı almalısınız. Anahtarsız giriş teknolojisi standart pakette yok çünkü.

BMW 218i GRAN COUPE ARKA KOLTUK ALANI NASIL?

Çerçvesiz camlara sahip arka koltuklara geçince önce camları açıyoruz ve camların tam olarak kapı içine gizlenmediğini görüyoruz. 218i Gran Coupe arka koltuk yaşam alanında uzun boylu yolcular için yeterli ama uzun yolda biraz konforsuz bir alan genişliği olduğunu görüyoruz. Standart pakette de bulunan açılabilir cam tavan ise ferahlık sunuyor ancak baş mesafesini kısaltmış.

2020 BMW 218i Gran Coupe araka koltuklar

BMW 218i GRAN COUPE 2020 ÖN KOLTUK ALANI NASIL?

218i Gran Coupe'nin koltuklarında spor yapı genel olarak sırt ve beli iyi destekliyor. Konsolun hareketli tasarımı da çok ergonomik. Düğme yerleşimi sade ve alışkanlık gerektirmiyor. Üst paketle gelen 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı ve aynı büyüklükteki multimedya ekranı önemli detaylar arasında. Kablosuz telefon şarjı, Apple CarPlay teknolojisi 10 hoparlörlü HiFi ses sistemi de süt pakette maalesef.

218i GRAN COUPE İÇ MEKAN TEKNOLOJİSİ NASIL?

İçeriği zengin multimedya sistemi, kolay anlaşılır yapıda. Multimedya sistemini hem sesli komutla, hem elle, hem kol hareketiyle hem de iDrive kumandası ile yönlendirebiliyorsunuz. Ayrıca bu ekrandan sürüş güvenliğiyle ilgili teknolojilere de müdahale edebiliyorsunuz.

2020 BMW 218i Gran Coupe iç mekan

İç mekan teknoloji ile iç mekan dekorasyonu kavramlarını bir araya getiren ambians aydınlatması da çok hoş. Ekran altında, kapı içlerinde, vites kolunun hemen yanında start düğmesi etrafında vs pek çok yerde bulunan iç mekan aydınlatmaları otomobilin içini daha da çekici kılıyor.

BMW 218i GRAN COUPE 2020 BAGAJI HAKKINDA

Öncelikle yeni BMW 218i bagajı 430 litre. Bu bagaj hacmi, sınıfı için çok iyi. Ancak kısa bagaj çıkıntısı yükleme ağzının dar olmasına neden oluyor. Arka camla birlikte açılan bir bagaj kapağı tasarlanmasının daha kolay bir kullanım sunacağının farkında olunmasına rağmen arka koltuk alanından ödün vermemek için bu yolu seçmişler. Elektrikli açılır bagaj kapağı teknolojisi de yok. Bunun nedeni ise BMW kullanıcıları arasında yapılan bir ankete göre elektrikli bagaj kapağının tercih edilmemesi.

218i GRAN COUPE MOTOR SEÇENEKLERİ

BMW 218i Gran Coupe motor listesine baktığımızda detaylar şöyle:

  • 1,5 litre 140 HP turbo benzinli 218i Gran Coupe
  • 1,5 litrelik 116 HP'lik 216d dizel Gran Coupe
  • 2.0 litrelik 306 HP'lik M235i xDrive turbo benzinli Gran Coupe

BMW 218i GRAN COUPE 2020 TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

BMW'nin 218i Gran Coupe 2020 modelinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi. Teknik açıdan incelediğimiz otomobil, 2020 model BMW 218i Gran Coupe First Edition Sport Line.

2020 BMW 218i GRAN COUPE MOTOR ÖZELLİKLERİ

  • Motor Tipi ve Konumu: Sıdalı, turbo - önde, enlemesine.
  • Yakıt Tipi: Benzin
  • Silindir / Subap Sayısı: 3/12
  • Motor Silindir Hacmi: 1499cc
  • Maksimum Güç: 103kW / 140 HP 4600 d/d
  • Maksimum Tork: 220 Nm 1480 - 4200 d/d

BMW 218i GRAN COUPE HIZLANMA VERİLERİ

  • Makismum Hız: 215 km/s
  • 0-100km/s Hızlanma: 8,7 saniye
  • 0-50km/s Hızlanma: 3,5 sn
  • 0-80km/s Hızlanma: 8,5 sn
  • 0-100km/s Hızlanma: 9,5 sn
  • 0-120km/s Hızlanma: 13,4 sn
  • 0- 130 km/s Hızlanma: 15,6 sn
  • 0-400 m Hızlanma: 16,7 sn

BMW 218i GRAN COUPE ŞANZIMAN VE SÜSPANSİYON

  • Şanzıman: 7 ileri otomatik
  • Aktarma: Önden çekiş
  • Süspansiyon Yapısı: Ön ve arkada çok kollu bağlantılar gazlı amortisörler ve helezon yayları

BMW 218i GRAN COUPE 2020 BOYUTLAR ve ÖLÇÜLER

  • Boş Ağırlık: 1425kg
  • Bagaj Hacmi: 430 litre
  • Dingil Mesafesi: 2670mm
  • Uzunluk: 4526mm
  • Ön İz Açıklığı: 1561mm
  • Genişlik: 1800mm
  • Yükseklik: 1420mm

BMW 218i GRAN COUPE YAKIT TÜKETİMİ ORTALAMASI

Benzinli BMW 218i Gran Coupe yakıt tüketimi ortalamasına baktığımzıda fabrika verilerine göre 5,1 litre ile karşılaşıyoruz. BMW 218i yakıt tüketimi oranları aşağıdaki gibi:

  • Benzinli BMW 218i şehir içinde ne kadar yakar: 6,3 litre
  • Benzinli BMW 218i şehir dışında ne kadar yakar: 4,4 litre
  • Benzinli BMW 218i ortalamada ne kadar yakar: 5,1 litre

BMW 218i GRAN COUPE YERİNE NE ALINIR?

BMW 218i Gran Coupe rakipleri neler ya da BMW 218i Gran Coupe yerine ne alınır? Bu konuda iki seçenek hemen göze çarpıyor:

1. Audi A3 Sedan

O da dört kapılı coupe olarak tasarlandı ve fiyatı 300.712 TL'den başlıyor (ÖTV Eylül zammı öncesi fiyat)

2. Mercedes CLA

Onun fiyatı da 380 bin TL'den başlıyor (ÖTV yansıması öncesi)

2020 BMW 218i GRAN COUPE FİYAT LİSTESİ

BMW 218i Gran Coupe fiyat listesine baktığımızda ÖTV zammı öncesi fiyatlar aşağıdaki gibi:

  • 1,5 litre 140 HP turbo benzinli 218i Gran Coupe'Nin 338.100 TL
  • Dizel motor seçeneği olan 1,5 litrelik 116 HP'lik 216d Gran Coupe ise 352.800 TL.
  • 2.0 litrelik 306 HP'lik turbo benzinli M235i xDrive Gran Coupe fiyatı 739. 800 TL.

BMW 218i GRAN COUPE BAKIM MASRAFLARI

  • Bakım aralıkları: 15.000 km'de bir
  • Yıllık bakım maliyeti: 400 Euro
  • BMW 218i Gran Coupe Garanti (mekanik/ boya/ korozyon): 2/3/12

YENİ BMW 218i GRAN COUPE KULLANANLAR NE DİYOR?

BMW 218i Gran Coupe yorumlarına baktığımızda kullanıcıların olumlu ve olumsuz geri bildirimlerini görüyoruz. Örneğin sportif tasarımı ve LED aydınlatma grubu çok sevilmiş. Ön koltuk yaşam alanı da övülenler arasında. Ancak arka koltuk yaşam alanı epeyce bir eleştrilmiş. Panoramik cam tavan, LED aydınlatma, sürüş asistanları ve çift bölgeli klimanın standart pakette olması yine sevilen BMW 218i Gran Coupe özellikleri arasında. Anahtarsız giriş, kablosuz şarj, Apple CarPlay gibi özelliklerin üst pakette olması ise üzücü detaylar arasında. Direksiyonun yönlendirmesi kolay süspansiyonun dinamizmi ve konforu çok iyi. Ama pek çok kişi, motorun çalışma sesinin kabine fazla yansıdığını söylemiş. Ayrıca vites değişimi için direksiyonun arkasında kulakçık yok.

BMW Gran Coupe nerede üretiliyor diye düşünenler için hemen onun cevabını da verelim: Almanya Leipzing'te üretiliyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Facebook, mesaj iletme sınırı ile gündemdeFacebook, mesaj iletme sınırı ile gündemde
2020 YKS'de sıfır çeken lisans programları!2020 YKS'de sıfır çeken lisans programları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
İlginizi Çekebilir
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği gözünüze hitap edecek!
WhatsApp'ın yeni özelliği gözünüze hitap edecek!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hızlı şarj konusunda bu telefon sizleri üzebilir
Hızlı şarj konusunda bu telefon sizleri üzebilir
Facebook, mesaj iletme sınırı ile gündemde
Facebook, mesaj iletme sınırı ile gündemde
AnTuTu güncel en hızlı telefonlar listesi ile karşımıza çıktı
İşte en hızlı telefonlar
Galaxy S10 ve Note 10 için One UI 2.5 güncellemesi yayınlandı
Galaxy S10 ve Note 10 için One UI 2.5 güncellemesi yayınlandı
OnePlus 8T uygun fiyatı ile geliyor
OnePlus 8T uygun fiyatı ile geliyor
TCL Android tabletleri ile gündeme düşecek
TCL Android tabletleri ile gündeme düşecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.