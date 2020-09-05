2020 BMW 218i Gran Coupe özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arıyor ya da 2020 BMW 218i Gran Coupe testi ile aracı daha yakından tanımak istiyorsanız okumaya devam edin. 2020 BMW 218i Gran Coupe incelemmizde aşağıdaki soruların yanıtlarını bulacaksınız: 2020 BMW 218i Gran Coupe fiyat listesi nasıl?

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2020 model BMW 218i Gran Coupe kullanıcı yorumları nasıl? 2020 BMW 218i GRAN COUPE ÖZEELİKLERİ VE FİYATI 2020 BMW modelleri çok merak ediliyor. Aslında BMW kullanıcısı değişen ekonomik yapı ile giderek azalıyor ama BMW merakı başka bir şey. Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre BMW markasının en fazla tutkunu olan milletlerden biri de Türkler. Hem tasarımsal olarak hem teknoloji açısından hem de mühendislik açısından lider bir marka olan BMW'nin tutkunu olmak da övünülecek şey aslında :) Neyse, konumuza dönelim ve en yeni BMW modellerinden biri olan BMW 218i Gran Coupe 2020 modeli hakkında detaylara bakalım... BMW 218i GRAN COUPE YENİ KAROSERLE GELDİ! BMW'nin kompakt sınıfta dört kapılı ilk coupe modeli olan 218i Gran Coupe, markanın sportif ve dinamik yüzünü başarıyla temsil ediyor. BMW 2 Serisi içinde 4 kapılı coupe olarak karşımıza çıkan model, sportif tasarımı ile çok çekici. Cam çerçevesiz dört kapı, 4526mm uzunluk, parlak krom detayların ince ama etkili hali ve 338 bin Tl bandındaki fiyatı ile onun hakkındaki her şey çok iddialı. Önce BMW 218i Gran Coupe'nin öne çıkan beş özelliğini listeleyelim, ardından detaylara bakalım...

2020 BMW 218i GRAN COUPE ÖNE ÇIKAN 5 ÖZELLİK Dört kapılı coupe 430 litrelik bagaj hacmi Mercedes - Benz CLA 200 AMG'ye uygun başlangıç fiyatı ( 338.100TL) Benzinli BMW 218i'de ortalama 5 litre yakıt tüketimi 215km/s maksimum hızlanma BMW 218i GRAN COUPE 2020 MODELİ TASARIM ÖZELLİKLERİ BMW 218i Gran Coupe'nin tasarımında öncelik sportif olmak. Tüm detaylar, bu amaca hizmet ediyor. Eğimli A ve C sütunları, uzun arka cam yapısı ve bagaj kapısı çıkıntısı ile standartların ötesinde. 4526 mm uzunluğunda olması da bu sportif tasarımı net olarak destekliyor. İnce ve yayvan tasarlanan LED farlar ve stop yapısı gibi geniş ön panjur tasarımı gibi detayla da öyle bir ustalıkla bir araya getirilmiş ki otomobil, olduğundan daha iri görünüyor. İri hava girişleri ile sportif sürüşü desteklediğini buram buram hissettiriyor. BMW'nin böbrek olarak tanımladığı ön panjur kısmında kanatlar bulunuyor. Bu kanatların ihtiyaç halinde açılması ile başarılı bir motor soğutması sağlanıyor. Kanatlar kapalı olduğunda da aerodinamizm konusunda büyük bir ivme yakalanıyor. Parlak krom renkteki ızgara çerçevesi ile parlak siyah mazgalların dikey hattı adeta sanat eseri gibi. Sadece bu kısmı alıp evinizin duvarına asmak istersiniz; o derece gerçekten. BMW tasarımcılarının çoğunun dünyanın en iyi okullarında sanat eğitimi aldığının ve sadece teknik adamlar olmadıkların altını çizelim.

BMW 218i Gran Coupe'nin arkadan görünümüne baktığımızda ince yapılı LED stop tasarımı ile karşılaşıyoruz. Bunların formu yine BMW tasarımının imzası niteliğinde L şeklinde. Arka camla birlikte açılan bir bagaj kapağı olması da sportif yapıyı fazlasıyla destekliyor. YENİ BMW 218i GRAN COUPE İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ Yeni BMW 218i iç mekan özellikleri de merak konusu. 2020 BMW 218i Gran Coupe'nin içi nasıl sorusunun yanıtı, elbette "çok kaliteli" şeklinde net bir özeti hak ediyor. Ama biz, detaylara tek tek bakalım. Mesela yeni BMW 218i Gran Coupe bagajı nasıl, koltukları nasıl, 218i Gran Coupe'nin yenisinde arka koltuk genişliği ne... 218i GRAN COUPE'de ANAHTARSIZ GİRİŞ VAR MI? Öncelikle 218i Gran Coupe'nin içine girmek için anahtarsız giriş kullanmak istiyorsanız bir üst donanımı almalısınız. Anahtarsız giriş teknolojisi standart pakette yok çünkü. BMW 218i GRAN COUPE ARKA KOLTUK ALANI NASIL? Çerçvesiz camlara sahip arka koltuklara geçince önce camları açıyoruz ve camların tam olarak kapı içine gizlenmediğini görüyoruz. 218i Gran Coupe arka koltuk yaşam alanında uzun boylu yolcular için yeterli ama uzun yolda biraz konforsuz bir alan genişliği olduğunu görüyoruz. Standart pakette de bulunan açılabilir cam tavan ise ferahlık sunuyor ancak baş mesafesini kısaltmış.

BMW 218i GRAN COUPE 2020 ÖN KOLTUK ALANI NASIL? 218i Gran Coupe'nin koltuklarında spor yapı genel olarak sırt ve beli iyi destekliyor. Konsolun hareketli tasarımı da çok ergonomik. Düğme yerleşimi sade ve alışkanlık gerektirmiyor. Üst paketle gelen 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı ve aynı büyüklükteki multimedya ekranı önemli detaylar arasında. Kablosuz telefon şarjı, Apple CarPlay teknolojisi 10 hoparlörlü HiFi ses sistemi de süt pakette maalesef. 218i GRAN COUPE İÇ MEKAN TEKNOLOJİSİ NASIL? İçeriği zengin multimedya sistemi, kolay anlaşılır yapıda. Multimedya sistemini hem sesli komutla, hem elle, hem kol hareketiyle hem de iDrive kumandası ile yönlendirebiliyorsunuz. Ayrıca bu ekrandan sürüş güvenliğiyle ilgili teknolojilere de müdahale edebiliyorsunuz. İç mekan teknoloji ile iç mekan dekorasyonu kavramlarını bir araya getiren ambians aydınlatması da çok hoş. Ekran altında, kapı içlerinde, vites kolunun hemen yanında start düğmesi etrafında vs pek çok yerde bulunan iç mekan aydınlatmaları otomobilin içini daha da çekici kılıyor. BMW 218i GRAN COUPE 2020 BAGAJI HAKKINDA Öncelikle yeni BMW 218i bagajı 430 litre. Bu bagaj hacmi, sınıfı için çok iyi. Ancak kısa bagaj çıkıntısı yükleme ağzının dar olmasına neden oluyor. Arka camla birlikte açılan bir bagaj kapağı tasarlanmasının daha kolay bir kullanım sunacağının farkında olunmasına rağmen arka koltuk alanından ödün vermemek için bu yolu seçmişler. Elektrikli açılır bagaj kapağı teknolojisi de yok. Bunun nedeni ise BMW kullanıcıları arasında yapılan bir ankete göre elektrikli bagaj kapağının tercih edilmemesi.