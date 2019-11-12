2020 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Dindar nesil yetiştirmenin sıkıntısı nedir? Din eğitiminin ve ahlaklı bir nesil yetiştirmenin nesi sıkıntılı? Bunu anlamadım. Dine ve din dersine mi karşısınız? Açık ve net bir şekilde söyleyin." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe görüşmeleri sürüyor.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, cezaevine giren gençlerin eğitim düzeyinin araştırılması gerektiğini dile getirerek, "Şu anda cezaevinde genç sayısı kaçtır? Bunların eğitim düzeyinin tespit edilmesi lazım. Gençler uyuşturucuya neden alışıyor? Her dört gençten biri işsiz, çoğu üniversite mezunu. Üniversite mezunları iş bulamıyorsa bir sorun var demek. Seçim bölgem Batman'da gençlerin çoğu yoksul ve işsiz. Türkiye'nin petrol geliri Batman'dan sağlanıyor ama bu ilde işsizlik var. Bunu düşünmek gerekiyor." diye konuştu.

İpekyüz, Amedspor, Cizrespor ve Batman Petrolspor kulüplerinin gittiği müsabakalarda şiddete maruz kaldığını iddia ederek, "Bir şehrin takımı bir yere gittiğinde taraftarı müsabakalara alınmıyor. Spor kutuplaştırma aracı olmamalı, toplumu kaynaştırmalı. Kutuplaşmayı önleyen yeni bir vizyona ihtiyacımız var." görüşünü savundu.