2020 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Yatırım için elbette güven önemlidir ama bu güveni tesis etmek sadece iktidarların görevi değildir. Bu güveni sağlamak sorumlu muhalefetin de görevidir." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bakanlığın yeni bir yapılanma içerisinde bir yılını doldurduğunu, yeni yapı ile istenilen verimin alınıp alınamadığı konusunu merak ettiğini söyledi. Amaca uygun hizmet etmenin önemli olduğunu belirten Kuşoğlu, "Biz burada kamu zararı aramıyoruz. Amacımız 2018 yılını denetlemek. Bir araya gelerek kurumlarımızın nereye gittiğini görebilmeyi amaçlıyoruz. Sayıştay, Meclis adına kurumların denetimini yapıyor. İstediğimiz açık, net ve şeffaf durumda olabilmeniz. Sizi eleştirmemiz sizin bir o kadar başarılı olmanıza neden olmaktadır. Biz size ayna tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geçen seneye oranla daha etkili bir sunum yaptığını söyledi.

TBMM'nin geçtiğimiz günlerde skandal bir karara imza attığını öne süren Paylan, şunları kaydetti: "Çevremizi kirleten termik santrallerin 2,5 yıl daha insanımızı zehirlemesi kararına imza attı. Çevre, ekoloji dediğimiz konularda hala çok zayıfız ve bir vizyon belgesine ihtiyacımız var. Bilim ve teknoloji özgür habitatlar ister. İnsanlar o habitatlarda fikirlerini geliştirir. Yüksek katma değerli ürünlerde hala yüzde 3'lerdeyiz. Wikipedia'nın yasaklı olduğu bir ülkede yüksek katma değerli ürünler üretilemez. Özgürlük alanlarını genişletmediğiniz sürece, yüksek teknolojik ürünlerde oranı asla yükseltemezsiniz. Sermaye, özgür olmayan bir ülkede 'ben hep daha fazlasını isterim' der. Tüm teşvikleri verseniz daha fazlasını isterler. Sanayi Bakanlığının, insanlığın yararına projeleri öne çıkarması gerekir. Siz bir şey yapıyorsunuz ama ülke olarak nal topluyoruz. Güney Kore inovasyonda birinci, ABD ise ikinci. Biz neden nal topluyoruz? Yerli otomobil projesinde hala ilerleme sağlanamadı. Hiçbir bilgimiz de yok bu konuda. Bu projenin bir hikayesi olmalı ve biz bu hikayeyi dinlemeyi merakla bekliyoruz."

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 2018 yılının Ağustos ayı itibarıyla daralan sanayi üretiminin bu yılın aynı ayına oranla yüzde 3'ün üzerinde arttığını söyledi. Ekonomik büyümenin öncü göstergesi imalat sanayinin toparlanarak yükseldiğinin görüldüğünü ifade eden Kalaycı, ekonominin beklenenden daha erken toparlandığının uluslararası göstergelere de yansıdığını belirtti. Türkiye'nin yüksek teknolojik ürün geliştirme aşamasında zayıf kaldığını ifade eden Kalaycı, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini önemsiyoruz. Dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek ülkemiz ve halkın refahı için önemlidir. Sanayi ve teknoloji alanında bir sıçrama yapmaya ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı. Kalaycı, bölgesel kalkınma projelerinin tamamlanması gerektiğini, teşviklerin eşit şekilde dağıtılması halinde her bölgenin eşit şekilde kalkınma sağlayabileceğini sözlerine ekledi. - "Yapılması gereken pastayı büyütmek" İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da şu ana kadar yapılan görüşmelere mümkün olduğu kadar katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sanayi üretim endeksinin eylül ayında yüzde 3 oranında büyüdüğünü ancak kalan ayların da görülmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Ekonomide yeşil filizler görünüyor ancak bu konuda ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Umarım bu yeşil filizler kurumadan büyüme devam eder. Büyümeyi sağlamak için tercihleri değiştirmek lazım ama pasta küçük. Yapılması gereken pastayı büyütmek. Ülkenin büyüme ile ilgili bir sorunu var. Büyüme modeli ile ilgili bir yanlış yaptık. Bugüne kadar gelen paralarla mal ve hizmetleri üretecek yatırımları yapmadık. Uluslararası piyasalara mal ve hizmet tahsis etmemiz gerekiyordu. Bu bizi erken sanayisizleşme dönemine götürdü. Çünkü imalat sanayi geriliyor. İmalat sanayimizin kalkınmadan aldığı pay dünya ülkelerinin çok gerisinde. Biz bu yapıyı değiştiremezsek pastayı büyütme şansımız da olmayacak. Gelecekten borç alarak büyümek mümkün değil. Biz şu anda aldığımız borçla içeride çarkı döndürüyoruz. Büyüme modelini yatırımla değiştirmemiz gerekiyor." AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ettiğini, 2 trilyon dolar düzeyindeki kaynağın bu mücadele için kullanıldığını söyledi.