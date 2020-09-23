HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesi

2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesine baktık. En ulaşılabilir Citroén C3 Aircross seçeneği için haberimize hemen bakın!

2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesi

2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesi arayanlar için güncel Citroén C3 Aircross fiyat listesine baktık. ÖTV’den sonra Citroén C3 Aircross fiyat listesi arayışına net yanıt paylaşıyoruz.

2020 CİTROéN C3 AİRCROSS FİYAT LİSTESİ

2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesi merakla bekleniyordu. Güncel Citroén C3 Aircross fiyat listesi için markanın resmi web sitesine baktık. ÖTV’den sonra Citroén C3 Aircross fiyat listesi şöyle…

ÖTV’DEN SONRA CİTROEN C3 AİRCROSS FİYATLARI

Citroén C3 Aircross fiyat listesine geçmeden önce bu modelin her yıl biraz daha fazla geniş bir kitleye ulaştığının altını çizelim. Citroén C3 Aircross modeli crossover sınıfının en sıra dışı seçeneklerinden biri. Daha önce plastik kaplamalara burun kıvıranlar da şimdi lüks markalar crossover modellerinde AirBump benzeri uygulamalar yapınca Citroén C3 Aircrossile daha yakından ilgilenmeye başladılar. Neyse bu kadar dedikodu yeter :) Citroén C3 Aircross fiyat listesine bakalım hemen…

EN ÇOK SATANLARA GİRDİ!

Fransa’da sınıfının en çok satan üçüncü ve Avrupa’nın en çok satan altıncı modeli olan Citroén C3 Aircross Türkiye pazarında da giderek satış adetlerini katlıyor. Türkiye’de Citroén C3 Aircross iki farklı donanım ve iki farklı motor seçeneği ile satışta bulunuyor.

EN PAHALI C3 AİRCROSS FİYATI: 227.000 TL.

Benzinli Citroén C3 Aircross motoru 1,2 litrelik ve130 beygir güçte. Dizel Citroén C3 Aircross motoru ise 1,5 litrelik ve 20 beygir güçle geliyor. Ailenin giriş seviyesi 30 Ağustos’taki ÖTV zammından sonra 216.000 TL’den başlıyor. En pahalı paket ise 227.000 TL.

GÜNCEL CİTROEN C3 AİRCROSS FİYAT LİSTESİ

Citroén C3 Aircross fiyat listesi şöyle:

  • C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik – 216.000 TL
  • C3 AIRCROSS SUV FEEL 1.5 BlueHDI 120 HP S&S EAT6 Tam Otomatik – 216.000 TL
  • C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.5 BlueHDI 120 HP S&S EAT6 Tam Otomatik – 227.000

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
ÖTV'den sonra Fiat Fiorino fiyat listesi nasıl oldu?ÖTV'den sonra Fiat Fiorino fiyat listesi nasıl oldu?
Cinsel İstismar sonrası intihar eden Emre Yıldır kimdir?Cinsel İstismar sonrası intihar eden Emre Yıldır kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Galaxy S21 Ultra için batarya sürprizi!
Galaxy S21 Ultra için batarya sürprizi!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple akıllı saatlerinin sağlık uygulamalarını karşılaştırdık!
Hangi Akıllı Saat Daha Sağlıklı Yapar?
Güncel Fiat Fiorino fiyat listesi nasıl?
ÖTV'den sonra Fiat Fiorino fiyat listesi nasıl oldu?
En performanslı Model S: Tesla Model S Plaid tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Tesla en performanslı otomobilini tanıttı!
Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı
Yeni Tucson'un fiyatı ve öne çıkan özellikleri değerlendirmesi
Boston Dynamics'in Spot'tan sonraki yeni hedefi: Robot kuşlar!
Boston Dynamics'in Spot'tan sonraki yeni hedefi: Robot kuşlar!
Karoserini hareket ettiren araba yaptılar: Yeni Mercedes S Serisi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.