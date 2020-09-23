2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesi arayanlar için güncel Citroén C3 Aircross fiyat listesine baktık. ÖTV’den sonra Citroén C3 Aircross fiyat listesi arayışına net yanıt paylaşıyoruz.

2020 CİTROéN C3 AİRCROSS FİYAT LİSTESİ

2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesi merakla bekleniyordu. Güncel Citroén C3 Aircross fiyat listesi için markanın resmi web sitesine baktık. ÖTV’den sonra Citroén C3 Aircross fiyat listesi şöyle…

ÖTV’DEN SONRA CİTROEN C3 AİRCROSS FİYATLARI

Citroén C3 Aircross fiyat listesine geçmeden önce bu modelin her yıl biraz daha fazla geniş bir kitleye ulaştığının altını çizelim. Citroén C3 Aircross modeli crossover sınıfının en sıra dışı seçeneklerinden biri. Daha önce plastik kaplamalara burun kıvıranlar da şimdi lüks markalar crossover modellerinde AirBump benzeri uygulamalar yapınca Citroén C3 Aircrossile daha yakından ilgilenmeye başladılar. Neyse bu kadar dedikodu yeter :) Citroén C3 Aircross fiyat listesine bakalım hemen…

EN ÇOK SATANLARA GİRDİ!

Fransa’da sınıfının en çok satan üçüncü ve Avrupa’nın en çok satan altıncı modeli olan Citroén C3 Aircross Türkiye pazarında da giderek satış adetlerini katlıyor. Türkiye’de Citroén C3 Aircross iki farklı donanım ve iki farklı motor seçeneği ile satışta bulunuyor.