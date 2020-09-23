2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesi arayanlar için güncel Citroén C3 Aircross fiyat listesine baktık. ÖTV’den sonra Citroén C3 Aircross fiyat listesi arayışına net yanıt paylaşıyoruz.
2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesi merakla bekleniyordu. Güncel Citroén C3 Aircross fiyat listesi için markanın resmi web sitesine baktık. ÖTV’den sonra Citroén C3 Aircross fiyat listesi şöyle…
Citroén C3 Aircross fiyat listesine geçmeden önce bu modelin her yıl biraz daha fazla geniş bir kitleye ulaştığının altını çizelim. Citroén C3 Aircross modeli crossover sınıfının en sıra dışı seçeneklerinden biri. Daha önce plastik kaplamalara burun kıvıranlar da şimdi lüks markalar crossover modellerinde AirBump benzeri uygulamalar yapınca Citroén C3 Aircrossile daha yakından ilgilenmeye başladılar. Neyse bu kadar dedikodu yeter :) Citroén C3 Aircross fiyat listesine bakalım hemen…
Fransa’da sınıfının en çok satan üçüncü ve Avrupa’nın en çok satan altıncı modeli olan Citroén C3 Aircross Türkiye pazarında da giderek satış adetlerini katlıyor. Türkiye’de Citroén C3 Aircross iki farklı donanım ve iki farklı motor seçeneği ile satışta bulunuyor.
Benzinli Citroén C3 Aircross motoru 1,2 litrelik ve130 beygir güçte. Dizel Citroén C3 Aircross motoru ise 1,5 litrelik ve 20 beygir güçle geliyor. Ailenin giriş seviyesi 30 Ağustos’taki ÖTV zammından sonra 216.000 TL’den başlıyor. En pahalı paket ise 227.000 TL.
Citroén C3 Aircross fiyat listesi şöyle:
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