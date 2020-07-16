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2020 Çocuk yardımı parası ne kadar, alma şartları nedir? Şartlı Eğitim Yardımı başvuru şartları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 13:53 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahibi ailelere yapılan çocuk yardımı, çocuklu aileler arasında merak konusu oldu. Genelde diğer yardımlarla karıştırılan çocuk yardımı; Şartlı Sağlık Yardımı ve Şartlı Eğitim Yardımı olarak veriliyor. Çocuk yardımı nasıl alınır, çocuk yardımı almak için nereye başvuru yapılır ve istenen evraklar nedir? İşte ihtiyaç sahibi ailelere verilen çocuk yardımı parası ne kadar sorusunun cevabı ve çocuk yardımı parası (Şartlı Sağlık Yardımı ve Şartlı Eğitim Yardımı) hakkında tüm detaylar…

2020 Çocuk yardımı parası ne kadar, alma şartları nedir? Şartlı Eğitim Yardımı başvuru şartları!

Sosyal devlet politikalarından birisi olarak ihtiyaç sahibi ailelere çocuk yardımı yapılıyor. Çocuk yardımını diğer ödeneklerle karıştıran birçok aile için detaylı olarak araştırdık. Örneğin; süt parası yardımı, gebelik yardımı, emzirme ödeneği ve doğum yardımı gibi konularla karıştırılan çocuk yardımı aslında Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) olarak biliniyor. Peki nedir çocuk yardımı parası, çocuk yardımı parası nasıl alınır ve nereye başvurmak gerekir? İşte çocuk yardımı parası alma şartları ve detayları…

Şartlı Eğitim Yardımı başvuru şartları nedir, nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilen ve sosyal devlet politikalarından birisi olan çocuk yardımı ihtiyaç sahibi tüm ailelere yapılacak. Özellikle çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi tüm çocuklara destek söz konusu. Muhtaç olan aileler belirlenerek, ekonomik zorluklardan dolayı çocuklarının eğitim ve sağlık konularında destek olmaları için, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) verilecek. Çocuk yardımının şartlarını sağlayan ailelere verilecek para yardımı nasıl belirlenecek?

Çocuk yardımı ne zamana kadar verilecek?

Çocuk yardımının çocuğun ilköğretim hayatına başladığı dönemden itibaren başlayarak, öğretim hayatı bitene kadar yani lise son sınıfa kadar verilecek. Peki, Şartlı Eğitim Yardımı şartları nelerdir, Şartlı Eğitim Yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2020 Çocuk yardımı şartları ve başvuru bilgileri…

Çocuk Yardımı: Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) şartları nedir?

Çocuk yardımı almak isteyen vatandaşlar için, detaylı olarak araştırma sağladık. İhtiyacı olan, yardıma muhtaç ailelerin alabileceği çocuk yardımı vatandaşların ilgi odağı oldu. Çocuk yardımı içinde olan Şartlı Eğitim Yardımı nasıl alınır, Şartlı Eğitim Yardımı’ndan faydalanmak için şartlar nelerdir?

Çocuk yardımlarından birisi olan Şartlı Eğitim Yardımı almak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şartı aranıyor.

Çocuk yardımından faydalanmak için şartlardan birisi de; SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu’nda herhangi bir devam eden iş akdinin olmaması gerekiyor.

Çocuk yardımı Şartlı Eğitim Yardımı’nın temel şartı ise; Maddi olanaksızlardan dolayı çocuğunu okula gönderemeyen, yardıma muhtaç aileden çocuğunu okula gönderme şartı isteniyor. Çocuk okula gönderilmezse Şartlı Eğitim Yardımı verilmiyor.

Şartlı Eğitim Yardımı çıkan ailelere ne kadar çocuk yardımı verilir?

Toplumun her düzeyinde yaşayan çocukların temel eğitim düzeyi seviyesinde eğitim görmesini isteyen devlet, muhtaç ailelere Şartlı Eğitim Yardımı yaparak bu amacına ulaşmaya çalışıyor. 12 yıllık temel eğitimin mecburi olmasının ardından çalışmalar hızlandırılarak, imkanı olmayan ailelerin çocuklarının da eğitim alması için devlet ekstra ücret ödüyor. Erkek ve kız öğrencinin cinsiyetine göre aylık çocuk yardımı parası değişiyor. Kız çocuklarının okula gönderilmesiyle aylık çocuk yardımı Şartlı Eğitim Yardımı parası artıyor. Bu şekilde işlem yapılmasının da tek amacı kız çocuklarının okula gönderilmesine teşvik etmek. Peki Şartlı Eğitim Yardımı ücreti ne kadar, Şartlı Eğitim Yardımı çocuk yardım parası nasıl alınır, nereye yatar? İşte Şartlı Eğitim Yardımı hakkında merak edilenler…

İlköğretime /İlkolula devam eden erkek çocuk için Şartlı Eğitim Yardımı ne kadar?

İlköğretime devam edecek erkek çocuk için, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) parası olarak aylık 35 TL ödeme yapılıyor.

İlköğretime /İlkokula devam eden kız çocuk için Şartlı Eğitim Yardımı ne kadar?

İlköğretime devam edecek erkek çocuk için, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) parası olarak aylık 40 TL ödeme yapılıyor.

Ortaöğretime / ortaokul ve liseye devam eden erkek çocuk için Şartlı Eğitim Yardımı ne kadar?

Ortaöğretime devam edecek erkek çocuk için, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) parası olarak aylık 50 TL ödeme yapılıyor.

Ortaöğretime / ortaokul ve liseye devam eden kız çocuk için Şartlı Eğitim Yardımı ne kadar?

Ortaöğretime devam edecek kız çocuk için, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) parası olarak aylık 60 TL ödeme yapılıyor.

Şartlı Eğitim Çocuk Yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Şartlı Eğitim Yardımı’ndan faydalanmak isteyen vatandaşlar, yukarıdaki şartları sağladıkları takdirde başvuru yapabilirler. Muhtaç vatandaşlar Şartlı Eğitim Yardımı başvurusu için en yakın İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına kimliğiyle birlikte giderek süreci başlatabilirler. Başvuru sırasında kişi yanına çocuğunu almasına gerek duymadan sadece üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik kartı ile gitmesi yeterlidir. Eğer İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına gitmeden Şartlı Eğitim Yardımı çocuk parasına başvurmak istiyorsanız ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’ndan aranarak da başvuru sürecini başlatabilirsiniz.

Şartlı Eğitim Yardımı ne zaman ödenmeye başlar, tatillerde yaz döneminde verilir mi?

Şartlı Eğitim Yardımı başvuru işleminin ardından verilmeye başlanacaktır. Şartlı Eğitim Yardımı yaz tatillerinde, okullar kapalıyken verilir mi sorusunun cevabı henüz netleşmediği için maalesef bilgisini aktaramıyoruz. Çocukların eğitiminin devam etmesi için mutlaka eğitim dönemi içerisinde Şartlı Eğitim Yardımı verilecektir. Başvuru esnasında Şartlı Eğitim Yardımı çocuk parasının yaz tatillerinde verilip verilmediğine dair bilgi alabilirsiniz.


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