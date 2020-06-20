2020 CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı mı? Binlerce kişinin merakla sorduğu 2020 CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı mı sorununun cevabı geldi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2020 yılı bakanlık ve komisyon atamalı personelin tayin sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar.. 16 ila 27 Mart tarihleri arasında alınan Haziran dönemi isteğe bağlı tayin başvuruları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. 19 Haziran tarihinde açıklanacağı beklenen 2020 CTE personelinin tayin sonuçları gece yarısında açıklanarak gecikmeli de olsa yayımlandı. Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Naklen Atamaları Sonuçlarına İlişkin Duyuru 2020 Yılı Yaz Kararnamesi kapsamında; Bakanlık atamalı personelden ceza infaz kurumu birinci müdürü ve ceza infaz kurumu ikinci müdürü ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının naklen atamaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda naklen atanma talebi uygun görülen veya resen değerlendirilen müdürlere dair liste Ek 'dedir. Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.

Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Naklen Atamaları Sonuçları Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin (Saymanlar ve İnfaz Koruma Başmemurları Hariç) 2020 İsteğe Bağlı Atama Sonuçlarına İlişkin Duyuru Genel Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılı İsteğe bağlı atama talepleriyle ilgili Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmaları sonuçlandırılmış ve personelimizin isteğe bağlı yer değişiklikleri hizmet puanları ve tercih sırasına göre (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcıları, infaz ve koruma başmemurları ve saymanlar hariç) NAS üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı her bir unvan için ayrı ayrı o kurum için tahsis edilen norma göre belirlenmiştir. Ayrıca, sözleşmeli personel açısından Norm ve Atama Sisteminin karşılıklı tercihleri değerlendirmek suretiyle bir kurumdan başka bir kuruma ataması yapılan personelin yerine yerleştirme yapabilme özelliği bulunduğundan tercih edilmiş olması halinde kurumdan giden personel sayısı kadar ilave personelin ataması da gerçekleştirilmiştir.