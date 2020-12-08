HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. 2020’de bir ilk gerçekleşti ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşandı

2020’de bir ilk gerçekleşti ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşandı

08.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2020’de bir ilk gerçekleşti ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşandı

Otomotiv sektöründe kampanya ayları resmen başladı. Markalar bu aylarda cazip indirimler yapıyor. 2020’de bir ilk gerçekleşti ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşandı. Yüzde 85 artış yaşanan 2020’de fiyatlar ilk kez geriledi.

Koronavirüs sebebiyle otomotiv sektörü için normal bir yıl olmadı. Kasım ve aralık ayında markalar yapabilecekleri en maksimum satışları da gerçekleştirirlerdi. Ancak 2020 hiçte öyle olmadı.

sıfır otomobiller

OTOMOTİV SEKTÖRÜ SIFIR OTOMOBİL SATIŞINDA ŞAŞIRTTI

Yaz aylarının sonlarında ve sonbaharın başında ciddi satış rakamları yakalayan otomotiv sektörü, beklentilerin aksi bir hareket ile herkesi şaşırttı. Tüm olan bitenlere rağmen 80 bin barajını geride bırakarak son 10 yıllık kasım ayı ortalamasının üzerine çıkmasına karşın beklentiler 2020 kasımının önceki aylar gibi 90 bin adetin üzerine çıkacağı öngörüsündeydi. Durum böyle olunca sıfır araçta yaşanan bu gelişmelere, yıl sonu kampanyaları da eklenince sıfır araçlarda ciddi indirimler kaçınılmaz oldu. Bazı modeller 20 bin TL kadar ucuzladı.

ikinciel araba pazarı

İKİNCİ EL ARAÇ PAZARI DA GERİLEDİ

Sıfır araç pazarında yaşanan problemler, ikinci el araba pazarının artmasına sebep olmuştu. Son aylarda yaşanan sıfır araç pazarındaki hareketlilik, ikinci el arabaların kan kaybetmesine sebep oldu. İkinci el araç fiyatları, bu yıl içinde yüzde 80’leri aşan artışla astronomik rakamlara çıkmıştı. İlk kez fiyatlarda düşüş görüldü.

ikinci el araba pazarı

İKİNCİ ELDE FİYAT ARTIŞLARI SUNİ

İkinci el araba pazarında fiyatların fazlaca yüksek seyrettiği bir gerçek. Yetkililer pazardaki bu yüksek fiyatların suni olduğunu düşünüyorlar. Birebirde yapılan pazarlıklar ve noter satışlarının da araçların fiyatlarının bir hayli düşük olduğunu gösteriyor.

ikinci el araba pazarı

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Koranavirüs salgını, bireyleri araba alma eylemine yöneltti. Sıfır otomobile erişemeyen bir çok kişi, “iyi kötü bir araba alayım” mantığı ile ikinci el pazarına yöneldi. Talep artışı yaşayan ikinci el pazarında artış da kaçınılmaz oldu.

ikinci el arabalar

İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARINDA DÜŞÜŞ YÜZDE 12

Otomotiv sektöründe gerçekleşen bu olaylar, ikinci el fiyatlarında yaşanan düşüş modellere göre değişiklik göstermekle birlikte yüzde 12’ye kadar vardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Passat'ın üretimi bitiyor mu?Passat'ın üretimi bitiyor mu?
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

''Dekolte giymeyi seviyorum''

''Dekolte giymeyi seviyorum''

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araçlar hangileri?

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Volkswagen Passat 2025 yılına kadar üretilecek

Passat'ın üretimi bitiyor mu?

Arabanızda motor arıza lambasının yanmasına sebep olan 5 şey

Arabanızda motor arıza lambasının yanmasına sebep olan 5 şey

2021 Audi A3 Sportback 45 TFSI e tanıtıldı. Özellikleri neler? Neler sunuyor?

2021 Audi A3 Sportback 45 TFSI e tanıtıldı

Yeni 2021 Mercedes Benz C Serisi'nin tasarımı nasıl olacak?

Mercedes kamuflajlı yakalandı! İşte yeni tasarımı...

Yeni 2021 Nissan Qashqai’nin iç mekanı tanıtıldı. İşte ilk fotoğraflar

Yeni 2021 Nissan Qashqai’nin iç mekanı tanıtıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.