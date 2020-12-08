2020’de bir ilk gerçekleşti ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşandı

Koronavirüs sebebiyle otomotiv sektörü için normal bir yıl olmadı. Kasım ve aralık ayında markalar yapabilecekleri en maksimum satışları da gerçekleştirirlerdi. Ancak 2020 hiçte öyle olmadı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ SIFIR OTOMOBİL SATIŞINDA ŞAŞIRTTI

Yaz aylarının sonlarında ve sonbaharın başında ciddi satış rakamları yakalayan otomotiv sektörü, beklentilerin aksi bir hareket ile herkesi şaşırttı. Tüm olan bitenlere rağmen 80 bin barajını geride bırakarak son 10 yıllık kasım ayı ortalamasının üzerine çıkmasına karşın beklentiler 2020 kasımının önceki aylar gibi 90 bin adetin üzerine çıkacağı öngörüsündeydi. Durum böyle olunca sıfır araçta yaşanan bu gelişmelere, yıl sonu kampanyaları da eklenince sıfır araçlarda ciddi indirimler kaçınılmaz oldu. Bazı modeller 20 bin TL kadar ucuzladı.

İKİNCİ EL ARAÇ PAZARI DA GERİLEDİ

Sıfır araç pazarında yaşanan problemler, ikinci el araba pazarının artmasına sebep olmuştu. Son aylarda yaşanan sıfır araç pazarındaki hareketlilik, ikinci el arabaların kan kaybetmesine sebep oldu. İkinci el araç fiyatları, bu yıl içinde yüzde 80’leri aşan artışla astronomik rakamlara çıkmıştı. İlk kez fiyatlarda düşüş görüldü.