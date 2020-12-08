2020’de bir ilk gerçekleşti ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşandı

Koronavirüs sebebiyle otomotiv sektörü için normal bir yıl olmadı. Kasım ve aralık ayında markalar yapabilecekleri en maksimum satışları da gerçekleştirirlerdi. Ancak 2020 hiçte öyle olmadı.
Yaz aylarının sonlarında ve sonbaharın başında ciddi satış rakamları yakalayan otomotiv sektörü, beklentilerin aksi bir hareket ile herkesi şaşırttı. Tüm olan bitenlere rağmen 80 bin barajını geride bırakarak son 10 yıllık kasım ayı ortalamasının üzerine çıkmasına karşın beklentiler 2020 kasımının önceki aylar gibi 90 bin adetin üzerine çıkacağı öngörüsündeydi. Durum böyle olunca sıfır araçta yaşanan bu gelişmelere, yıl sonu kampanyaları da eklenince sıfır araçlarda ciddi indirimler kaçınılmaz oldu. Bazı modeller 20 bin TL kadar ucuzladı.
Sıfır araç pazarında yaşanan problemler, ikinci el araba pazarının artmasına sebep olmuştu. Son aylarda yaşanan sıfır araç pazarındaki hareketlilik, ikinci el arabaların kan kaybetmesine sebep oldu. İkinci el araç fiyatları, bu yıl içinde yüzde 80’leri aşan artışla astronomik rakamlara çıkmıştı. İlk kez fiyatlarda düşüş görüldü.
İkinci el araba pazarında fiyatların fazlaca yüksek seyrettiği bir gerçek. Yetkililer pazardaki bu yüksek fiyatların suni olduğunu düşünüyorlar. Birebirde yapılan pazarlıklar ve noter satışlarının da araçların fiyatlarının bir hayli düşük olduğunu gösteriyor.
Koranavirüs salgını, bireyleri araba alma eylemine yöneltti. Sıfır otomobile erişemeyen bir çok kişi, “iyi kötü bir araba alayım” mantığı ile ikinci el pazarına yöneldi. Talep artışı yaşayan ikinci el pazarında artış da kaçınılmaz oldu.
Otomotiv sektöründe gerçekleşen bu olaylar, ikinci el fiyatlarında yaşanan düşüş modellere göre değişiklik göstermekle birlikte yüzde 12’ye kadar vardı.