2020'de cep telefonlarına harcadığımız ortalama ücret belli oldu!

Turnacı, yaptığı açıklamada, pandemi döneminde evden çalışmaya geçilmesi ve eğitimin online platformlarda devam etmesi ile zamanının büyük çoğunluğunu evden geçirenlerin, günlük rutinlerinin büyük kısmını dijitalde çözmeye yöneldiğini, bu süreç içerisinde mobil iletişimin öneminin katlanarak arttığını söyledi.

Sektörü etkileyen tüm olumsuzluklar neticesinde 2019 yılını 10 milyon 600 bin adet cep telefonu satışıyla tamamladıklarını bildiren Turnacı, 2020'de ise pandeminin etkisiyle sektörün ilk başta olumsuz bir seyir izlese de sonrasında insanların, haberleşme hizmetlerinin gerekliliği ve önemini hissetmesiyle hızlı bir talebin oluştuğunu anlattı.

Pandeminin ardından iletişimin öneminin daha iyi anlaşılmasıyla beraber talebin eskiye oranla artış gösterdiği bir dönem yaşadıklarını aktaran Turnacı, devamla şunları kaydetti:

"2020'yi 10 milyon 500 bin seviyelerindeki cep telefonu satışıyla kapattık. Ancak eskiye oranla ürünlere ulaşımın zor olması sebebiyle kayıt dışılığın ciddi oranda arttığını gözlemledik. Haliyle ölçebildiğimiz adetlerin üzerine kayıt dışı ve ölçülemeyen online kanalı eklediğimizde yüzde 20 civarı cihaz pazarı oluştuğunu tahmin ediyoruz. Bu da yine 12 milyon seviyelerinde gerçek ürün satışının olduğunu gösteriyor. 2021'de yüzde 5 civarı büyüme olacağını öngörüyoruz.