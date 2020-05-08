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2020'de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

En çok satan akıllı telefonların 2020 yılı ilk çeyrek raporları geldi. Raporlara göre, ilk çeyrekte koronavirüs pandemisine rağmen Apple ve Samsung en çok satan akıllı telefonlar listesine girmeyi başardı. Listede bir de sürpriz isim var.

En çok satan telefonlar hangileri? bu soru birçok kişinin aklını kurcalıyor eminiz. Tüm zamanların en çok satan telefonu bir Nokia telefonu olsa da, günümüzde bu telefonun hiçbir değeri yok. Ancak size 2020 yılının en çok satan telefonlar listesini vermemiz mümkün. Zira 2020'nin ilk çeyreğinde satılan akıllı telefonların listesi açıklandı.

İŞTE 2020'DE EN ÇOK SATAN 10 AKILLI TELEFON

Canalys isimli bir şirket, koronavirüs pandemisinin damgasını vurduğu 2020 yılının ilk çeyreğinde satış rakamları en yüksek telefonları araştırdı. Araştırmalar sonucunda şirket 10 adet telefon listeledi. Bu telefonların arasında iPhone'lar yer alırken, özellikle listenin ikincisi sürpriz bir isim oluyor.

İsterseniz çok uzatmadan listeye geçelim.

2020'de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu!

Listenin ilk sırasında 18 milyon satış rakamıyla iPhone 11 yer alıyor. iPhone 11 rakiplerine bu performansıyla rakiplerine büyük fark atmış durumda.
iPhone 11'i sürpriz bir şekilde Xiaomi üretimi bir akıllı telefon takip ediyor. Redmi Note 8,8 milyon satış ile listede ikinci sırada.
3. Samsung Galaxy A51 (6 milyon satış)
4. Samsung Galaxy A10s (5 milyon satış)
5. Redmi Note 8 Pro (5 milyon satış)
Apple'ın amiral gemisi akıllı telefonlarının en büyük modeli, iPhone 11 Pro Max 4 milyon satış ile ancak listenin altıncı sırasında kendisine yer bulabildi.
7. Samsung Galaxy A20s (4 milyon satış)
8. Samsung Galaxy A01 (3 milyon satış)
9. Xiaomi Redmi 8A (3 milyon satış)
Apple'ın üç kameralı Pro modeli, 3 milyon satış ile listenin sonunda yer aldı.
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