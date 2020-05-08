2020'de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu!

En çok satan telefonlar hangileri? bu soru birçok kişinin aklını kurcalıyor eminiz. Tüm zamanların en çok satan telefonu bir Nokia telefonu olsa da, günümüzde bu telefonun hiçbir değeri yok. Ancak size 2020 yılının en çok satan telefonlar listesini vermemiz mümkün. Zira 2020'nin ilk çeyreğinde satılan akıllı telefonların listesi açıklandı.

İŞTE 2020'DE EN ÇOK SATAN 10 AKILLI TELEFON

Canalys isimli bir şirket, koronavirüs pandemisinin damgasını vurduğu 2020 yılının ilk çeyreğinde satış rakamları en yüksek telefonları araştırdı. Araştırmalar sonucunda şirket 10 adet telefon listeledi. Bu telefonların arasında iPhone'lar yer alırken, özellikle listenin ikincisi sürpriz bir isim oluyor.

İsterseniz çok uzatmadan listeye geçelim.