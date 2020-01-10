2020’de kaçınmanız gereken siber güvenlik hataları

Hedef olabileceğinizi düşünmemek Böyle bir ihtimali küçümsemiş ve görmezden gelmiş olabilisiniz. Oysa internette, bir güvenlik ihlalinin sizi doğrudan etkileyip etkilemeyeceğini öngörmeniz mümkün değildir. Yeni kötü amaçlı yazılımlar ortaya çıkabilir veya kullandığınız bir hizmet, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığı için parolanız ele geçirilebilir. Tüm bu olasılıkların farkında olmanız ve online güvenliğiniz için bazı önlemler almanız gerekir. Şüpheli bağlantılara tıklamak İstenmeyen e-postalar artık günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Bu, bazen zararsız bir reklam, bazen kötü amaçlı bir yazılım olabilir. Ödül kazandığınızı söyleyerek sizi cezbeden ve ödülü almak için şüpheli bir bağlantıya tıklamanızı isteyen bir e-posta alabilirsiniz. Veya bir reklamda kaçırmak istemeyeceğiniz bir teklif karşınıza çıkabilir. Durum her ne olursa olsun, içinizde en ufak bir şüphe bile varsa bağlantıya tıklamayın. Bağlantı, bilgisayarınızı mahvedecek kötü amaçlı bir yazılım olabilir. Yama yüklemeyi ihmal etmek

Bilgisayarınız size yüzüncü kez o sinir bozucu güncellemeyi yüklemenizi mi söylüyor? Güncellemenizi ertelediğiniz her saat tehlikedesiniz. Cihazınızı her zaman güncelleyerek, yayımlanan en son yazılım sürümünü kullanmalısınız. Bu sayede, uzun vadede daha büyük sorunlarla karşılaşmayı önlersiniz. Tüm dünyayı etkileyen meşhur WannaCry yazılımı, güncelleme yüklenmemiş cihazlar nedeniyle yayılmıştı. Parolalarınızı tekrar kullanmak Bir sürü parolayı ezberleme zahmetine girmek istemeyen kişiler bazen geri dönüşüm yöntemine başvurur. Yani aynı parolayı veya şifreyi kullanır, şifredeki birkaç karakteri değiştirir veya aynı şifreye bazı yeni karakterler ekler. Bu kaçınılması gereken bir uygulamadır. Kötü niyetli kişiler bu sayede diğer parolalarınızı da tahmin edebilir. Windows’da Yeni Bir Sıfır Gün Açığı Keşfedildi! İki faktörlü kimlik doğrulaması kullanmamak İki veya çok faktörlü kimlik doğrulaması (2FA veya MFA) hesaplarınıza fazladan güvenlik katmanı eklemenin basit bir yoludur. En yaygın iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemi ise, telefonunuza mesaj yoluyla doğrulama kodu gönderilmesidir. Bu, en basit yöntemlerden biridir ancak başka bir seçeneğiniz yoksa en azından bunu kullanın. Yapbozun bir parçası eksik olduğunda kötü niyetli kişiler bu engeli aşmaktansa daha kolay bir hedefe yönelmeyi tercih edebilir.