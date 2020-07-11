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2020’de Mac ve MacBook modellerinin satışı arttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2020 14:24 | Son Güncelleme

Apple’ın masaüstü ve dizüstü çözümleri olan Mac ve MacBook, satış rakamları ile yıllardır Windows PC’lerin gerisinde kalıyordu. Bir dönem oldukça geniş bir kitleye hitap eden macOS işletim sistemine sahip Mac’ler, son yıllarda daha fazla ilgi görmeye başlamıştı.

2020’de Mac ve MacBook modellerinin satışı arttı

Cihazlar arasında ekosistem oluşturan Apple, bunun meyvelerini toplamaya başladı. Açıklanan Mac satışları görünüşe göre Apple’ın yüzünü fazlasıyla güldürecek.

Fiyatları yüksek olmasından dolayı yine çok kısıtlı bir kitleye hitap eden Mac’ler, uzun vadeye baktığımızda parasının hakkını fazlasıyla veriyor diyebiliriz. Windows’ta yaşanan sorunların hiç birini barındırmayan ve bu sayede alsa satın alınamayacak olan zamandan tasarruf sunan Mac modelleri, COVID-19‘a rağmen satmaya devam ediyor. Gartner’ın raporuna göre; dünyanın en çok PC satışı gerçekleştiren 4. firma Apple oldu.

2020’nin ikinci çeyreğinde Lenovo 16 milyon 197 bin, HP 16 milyon 165 bin ve Dell ise 10 milyon 648 bin PC satışı gerçekleştirmiş. Apple ise bu dönemde 4 milyon 368 bin Mac satmayı başarmış. Geçtiğimiz yılar göre satışını arttıran Apple, pazar payını ise 6.6’dan yüzde 6.7’ye yükseltmeyi başarıyor.

Fiyat konusunda her zaman eleştirilen Apple, sunduğu deneyim ile rakiplerinin karşısında hala en iyi deneyimi sunan firma konumunda. Özellikle iPhone ile Mac arasındaki iletişim son dönemde Huawei’ye de ilham olmuştu. Windows cephesi de geç de olsa mobilite ile bilgisayar çözümlerini birleştirmek istiyor. Ancak bunu Apple gibi yapmak için daha 2-3 yılları var diyebiliriz.

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