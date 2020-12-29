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  4. 2020'de neleri merak ettik? Wikipedia açıkladı

2020'de neleri merak ettik? Wikipedia açıkladı

29.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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2020'de neleri merak ettik? Wikipedia açıkladı

İnternet ansiklopedisi Wikipedia 2020 yılında platform üzerinden en çok okunan konuları açıkladı. Birinci sırada koronavirüs pandemisi yer aldı. Demokrat Parti'den seçime giren ve zafer ile ayrılan Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris ve 2020 yılında hayatını kaybeden Kobe Bryant da listede yer aldı.

20 yıl önce yayın hayatına başlayan dijital ansiklopedi Wikipedia’da 2020 yılında en çok okunan başlıklar belli oldu.

Wikipedia tarafından yapılan açıklamaya göre, geride bırakmaya hazırlandığımız 2020'de en çok koronavirüs pandemisini merak ettik.

Covid-19'u geçtiğimiz aylarda yapılan seçimi kaybeden ve Ocak ayında görevi bırakacak olan ABD Başkanı Donald Trump izledi.

Üçüncü sırada yer alan "2020 yılındaki ölümler" başlığı 42 milyon 262 bin 147 okunma rakamına ulaştı.

Demokrat Parti'den seçime giren ve zafer ile ayrılan Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris ve 2020'de hayatını kaybeden Kobe Bryant da listede yer aldı.

Wikipedia’da en çok okunan 10 başlık ve tıklanma oranları şöyle...

Covid-19 Pandemisi: 83 milyon 504 bin

Donald Trump: 55 milyon 472 bin

2020 yılındaki ölümler: 42 milyon 262 bin 147

Kamala Harris: 38 milyon 319 bin 706

Joe Biden: 34 milyon 281 bin 120

Corona virüs: 32 milyon 957 bin 565

Kobe Bryant: 32 milyon 863 bin 656

Ülkelere ve bölgelere göre COVID-19 salgını: 28 milyon 575 bin 982

2020 yılı ABD başkanlık seçimleri: 24 milyon 313 bin 110

Kraliçe İkinci Elizabeth: 24 milyon 147 bin 675

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