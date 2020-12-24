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2020’de pandemi milyarderi oldular!

24.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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2020’de pandemi milyarderi oldular!

Geçtiğimiz bir yıl, sürmekte olan pandemiden çeşitli şekilde etkilenen herkes için inanılmaz zor bir yıldı. Ancak bazı bilim insanları, doktorlar ve sağlık hizmeti girişimcileri bu pandemiden milyarder olarak çıktı.

Forbes tarafından yayınlanan listeye göre doktor, bilim insanı ve sağlık hizmeti girişimcilerinden oluşan 50 kişi, pandemi sırasında gösterdikleri çabanın sonucunda resmi olarak milyarder oldu.

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Bu isimler arasında Pfizer, BioNTech ve Moderna aşılarının arkasındaki bilim insanları da var. Alman merkezli BioNTech firmasının CEO’su olan Uğur Şahin ve biyomedikal bilimci eşi Özlem Türeci’nin 4.2 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.

ABD merkezli Moderna’nın Fransız CEO’su Stephane Bancel’in ise virüse cevap veren ilk aşılardan birini üreterek 4.1 milyar dolar değerine ulaştığı söyleniyor. Bancel, Mart ayında şirketin hisselerini satarak milyarder olmuştu. Bu satışla birlikte şirketteki hissesi %9’dan %6’ya düşmüş oldu.

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Ancak milyarder olan yalnızca bu saydığımız isimler değil. Harvard profesörü Timothy Springer ve MIT’de bilim insanı olan Robert Langer Moderna aşısına yatırım yaparak büyük kazançlar elde edenler arasında yerini alırken Sergio Stevanato aşılar için kullanılan cam şişeler sayesinde milyarder statüsüne ulaştı.

Aşıların yanı sıra, bir dizi ilaç şirketi CEO’su salgının başından beri sattıkları antikor tedavileri sayesinde kar elde etti. Pandeminin yeni milyarderleri 11 farklı ülkeden olsa da bu milyarderlerin çoğunluğu aşının ilk görüldüğü yer olan Çin’den.

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Onlardan biri de tıbbi cihazlar üreten ve Shenzen borsasında hisseleri %150 değer kazanan Contec Medical Systems’in başkanı Hu Kun. Şirket sayısız tıbbi ürün üretiyor. Bunlar arasında nebulizatör, steteskop ve tansiyon monitörü gibi cihazlar var.


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