2020’de pandemi milyarderi oldular!

Forbes tarafından yayınlanan listeye göre doktor, bilim insanı ve sağlık hizmeti girişimcilerinden oluşan 50 kişi, pandemi sırasında gösterdikleri çabanın sonucunda resmi olarak milyarder oldu.

Bu isimler arasında Pfizer, BioNTech ve Moderna aşılarının arkasındaki bilim insanları da var. Alman merkezli BioNTech firmasının CEO’su olan Uğur Şahin ve biyomedikal bilimci eşi Özlem Türeci’nin 4.2 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.

ABD merkezli Moderna’nın Fransız CEO’su Stephane Bancel’in ise virüse cevap veren ilk aşılardan birini üreterek 4.1 milyar dolar değerine ulaştığı söyleniyor. Bancel, Mart ayında şirketin hisselerini satarak milyarder olmuştu. Bu satışla birlikte şirketteki hissesi %9’dan %6’ya düşmüş oldu.

Ancak milyarder olan yalnızca bu saydığımız isimler değil. Harvard profesörü Timothy Springer ve MIT’de bilim insanı olan Robert Langer Moderna aşısına yatırım yaparak büyük kazançlar elde edenler arasında yerini alırken Sergio Stevanato aşılar için kullanılan cam şişeler sayesinde milyarder statüsüne ulaştı.