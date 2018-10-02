2020'de 'sosyal skor' sistemine geçilecek! İnsanlar birbirine puan verecek!

Bilimkurgu antolojisi dizisi 'Black Mirror 2020 yılına geldiğimizde gerçek olabilir.
Zira Çin yönetimi dizideki ütopik dünyaya oldukça benzeyen 'sosyal skor' sistemini 2 yıl içinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin yaklaşık 1.4 milyar kişiye ev sahipliği yapıyor.
Bu projenin önündeki en büyük engel olarak Çin'in kalabalık nüfusu görülüyor.
Mobil cihazlara yüklenecek bir uygulamayla çalışacak sistemde kullanıcılar hem sanal hem de gerçek hayatlarında mercek altına alınacak ve notlandırılacak.
Vatandaşlar aldıkları puanlara göre A, B, C ve D olarak dört farklı kademede derecelendirilecek.
'A' bin 50 puan ve üzerinde notu olan vatandaşlara verilecek ve bu kişiler dürüst ve örnek vatandaş olarak değerlendirilecek.
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