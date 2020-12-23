HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 2020'de Türkiye'nin en çok izlenen YouTube videoları belli oldu!

2020'de Türkiye'nin en çok izlenen YouTube videoları belli oldu!

23.12.2020 12:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2020'de Türkiye'nin en çok izlenen YouTube videoları belli oldu!

YouTube, 2020 yılında Türkiye'nin en çok izlenen YouTube videolarını açıkladı. Listede Enes Batur, Kafalar ve Mesut Can Tomay gibi YouTuber'ların videoları bulunurken, TV dizilerinin bölümleri de listede yer aldı. İşte 2020 yılında Türkiye'nin en çok izlenen YouTube videoları.

2020 sona eriyor. Koronavirüsün gölgesinde geçen koca bir yıl sona ererken, şirketler de yıllık bilançolarını bir bir açıklıyor. Burada bilançodan kastımız mali istatistikler değil. Daha önce birçok şirket, 2020'nin en iyilerini bir liste halinde paylaştı. Şimdi ise sıra, YouTube'a geldi. Türkiye 2020 yılında en çok hangi videoları izledi?

EN ÇOK İZLENEN YOUTUBE VİDEOLARI AÇIKLANDI

YouTube, resmi internet sayfası üzerinden ''Top Trending Videos of 2020'' oynatma listesini yayınladı ve böylece 2020'nin Türkiye'de en çok izlenen YouTube videoları sıralandı. Listede Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi dizilerin ilk bölümleri ile Enes Batur gibi YouTuber'ların videoları yer aldı. İşte YouTube tarafından paylaşılan liste:

2020'NİN EN ÇOK İZLENEN YOUTUBE VİDEOLARI

  • ENES BATUR - DOLUNAY TİKTOK VİDEOLARI TEPKİ
  • Hurvivor (46.Bölüm) - Çok Güzel Hareketler 2
  • WHATSAPP'ın 10 GİZLİ ÖZELLİĞİ (Silinen Mesajları Okuma, Mavi Tik Hilesi, Engeli Anlama)
  • Konuşan Kediler 20 - En Komik Kedi Videoları
  • Masumlar Apartmanı - 1. Bölüm
  • NİSA SAHNEYİ SALLADI! | Survivor Birleşme Partisi
  • Kırmızı Oda | 1. Bölüm
  • Öğretmen 1. Bölüm
  • BİLAL HANCI - KIŞKIRTMA THIS IS MY LABORRRR !!! (Sevdanın Böylesini)
  • GACI OLİMPİYATLARI #1 w/ Ali Biçim & Berkcan Güven & Efe Uygaç & Rıdvan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Akıllı telefonların bir yararı daha ortaya çıktı!Akıllı telefonların bir yararı daha ortaya çıktı!
Hayırlı cumalar mesajlarıHayırlı cumalar mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Dünyanın en iyi dizileri arasına girdi!

Dünyanın en iyi dizileri arasına girdi!

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Akıllı telefonlar adım atmaya teşvik ediyor

Akıllı telefonların bir yararı daha ortaya çıktı!

Uzmanlar Youtube’un Türkiye’de temsilcilik açma kararı için ne diyor?

Uzmanlar YouTube'un Türkiye kararını değerlendirdi

Twitter, ABD başkanlık hesabı 'Potus'u sıfır takipçiyle Joe Biden'a devredecek

Donald Trump sıklıkla kullanıyor! Twitter'dan ''Potus'' kararı

Elon Musk itiraf etti: Tesla için Apple ile görüşmek istedim!

Elon Musk'tan beklenmedik Apple itirafı!

Instagram Reels'e yeni özellik geliyor!

İşte Instagram'ın çok konuşulacak yeniliği!

Bitcoin 2021 yılında nasıl bir yol izleyecek?

Bitcoin 2021 yılında nasıl bir yol izleyecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.