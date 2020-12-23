2020'de Türkiye'nin en çok izlenen YouTube videoları belli oldu!

2020 sona eriyor. Koronavirüsün gölgesinde geçen koca bir yıl sona ererken, şirketler de yıllık bilançolarını bir bir açıklıyor. Burada bilançodan kastımız mali istatistikler değil. Daha önce birçok şirket, 2020'nin en iyilerini bir liste halinde paylaştı. Şimdi ise sıra, YouTube'a geldi. Türkiye 2020 yılında en çok hangi videoları izledi?

EN ÇOK İZLENEN YOUTUBE VİDEOLARI AÇIKLANDI

YouTube, resmi internet sayfası üzerinden ''Top Trending Videos of 2020'' oynatma listesini yayınladı ve böylece 2020'nin Türkiye'de en çok izlenen YouTube videoları sıralandı. Listede Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi dizilerin ilk bölümleri ile Enes Batur gibi YouTuber'ların videoları yer aldı. İşte YouTube tarafından paylaşılan liste:

2020'NİN EN ÇOK İZLENEN YOUTUBE VİDEOLARI