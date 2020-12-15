2020’den akıllara durgunluk veren 25 fotoğraf

Reuters’ın 2020 koleksiyonunda bazı fotoğraflar hayatlarımızın koronavirüsle birlikte nasıl değiştiğini açıkça gözler önüne seriyor. Koleksiyonda yer alan bazı fotoğraflarda ise optik ilüzyon sayesinde ortaya ilginç kareler çıkıyor. Her yıl yayınlanan Reuters seçkisi, görenleri şaşkınlığa uğratan fotoğraflara yer veren bir koleksiyondur. 2020 serisi de tıpkı diğerleri gibi sıradışı anlarla dolu. Bu yılın seçkisinde elbette koronavirüs pandemisi büyük bir yer kaplıyor. Seçkideki fotoğraflardan bazıları o kadar mükemmel zamanlanmış ki, gerçek dışı görünüyorlar. Koleksiyonda aynı zamanda her gün görmeye alışık olmadığımız sıra dışı anların ölümsüzleştiği fotoğraflar da bulunuyor. Bangkok’da doğan ve koruyucu siperlik takan iki bebek. Tayland’ın Bangkok şehrinde bir hastanede, anneleriyle birlikte eve taksiyle dönecek olan bu iki yeni doğan bebeğe el yapımı koruyucu siperlik takıldı. Pleksiglas balon, yeni normalin bir parçası. Christophe Cernigon tarafından yapılan Plex’Eat adlı pleksiglas balon prototipi.

Toronto’daki açıkhava yoga dersinde koronavirüs yayılımını en aza indirmek için kişiselleştirilmiş kubbeler kullanılıyor. 2020’den önce Alex Montagano’nun tasarladığı kucaklaşma istasyonu muhtemelen tuhaf görünüyordu. Alex Montagano ve komşusu Sharon Pearce-Anderson sarılma istasyonunu kullanıyor. Londra sokaklarında dolaşan bir erkek. New York Post’un haberine göre cerrahi maskeler artık sıradan günlük hayat eşyalarından biri haline geldi. Ancak bir adam, maskeyi iç çamaşırı olarak kullanmayı tercih etti. Hollanda’daki koronasız konserde dinleyiciler sosyal mesafeli koltuklarında dans etti. Konser Haziran 2020’de düzenlendi. Bu arada İspanya’da bir tiyatro salonu, izleyicinin önemini vurgulamak için 2.300 ev bitkisinin katıldığı kasvetli bir konsere ev sahipliği yaptı. Bitkiler konserden sonra sağlık çalışanlarına armağan edildi. Fransa’da bir sinema salonunda izleyiciler arasında sosyal mesafeyi korumak için koltuklara minion’lar oturtuldu. Salon Temmuz 2020’de yeniden halka açılmak için hazırlanmıştı.

Hindistan’da üzeri kürdan dolu bu sünger, insanları asansör düğmesine basmaktan alıkoydu. Mumbai’de bir binanın asansörü. Bazı fotoğraflar optik ilüzyonun gücünden faydalandı. Tıpkı kafası topun arkasına gizlenen bu jimnastikçi kadının fotoğrafı gibi. Ritmik jimnastikçi Lynne Karina Hutchinson antrenman sırasında. Havuzda scooter kullanan bir çocuğun fotoğrafı gibi görünse de, aslında yerde bir sanat eseri var. Bu eser, Londra’da bulunuyor. İspanya’da başı boğalarla belada bir turist fotoğrafı gibi görünse de aslında canlı olmayan bu boğalar doldurulmuş. Doldurulmuş boğalar, İspanya Pamplona’da “El panuelico de Hemingway”de sergileniyor. Bu çocuk Bangkok’un üzerinde süzülüyor gibi görünse de, aslında King Power Mahanakhon binasında bir geçidin üzerinde oturuyor. Küçük kız, parçalı güneş tutulmasını izliyor. Hollanda’daki balina kuyrukları aslında bir sanat eseri olsa da, üzerindeki tren heykellerin dengede durmasını sağlıyor. Brezilya’da koruyucu uzay giysileri içindeki görülen bir çift. Giysilerin içindeki Tercio Galdino 66, eşi Aliceia 65 yaşında.