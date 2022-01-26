2020'den beri satın almaya çalışıyor! Nvidia, ARM'den vazgeçmiş olabilir

Son olarak RTX 3090 Ti ekran kartını tanıtan Nvidia, dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak konu Nvidia olunca, en çok da akıllara İngiltere merkezli çip tasarımcısı ARM geliyor. Çünkü Nvidia, 2020'den beri ARM'yi satın almak için uğraşıyor. Fakat endüstride yaşanan endişeler ve düzenleyici kuruluşların satın alıma onay vermemesi, işleri Nvidia adına oldukça zorlaştırıyor. Öyle ki, Nvidia bu satın alımdan vazgeçmiş dahi olabilir.

"NVIDIA HABERİ ORTAKLARINA ULAŞTIRDI, SOFTBANK HAZIRLIK YAPIYOR"

Bloomberg'in haberine göre Nvidia, ortaklarına anlaşmanın tamamlanmasını beklemediğini bildirdi ve ARM'ın şu anki sahibi SoftBank şirketin ilk halka arzı için hazırlıklarını hızlandırdı. Ancak Nvidia'nın temsilcileri anlaşmanın sonunda gerçekleşeceği konusunda umutlu olmaya devam ediyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ ENDİŞE DUYMUŞTU

Nvidia ve ARM anlaşması hakkında Qualcomm, Microsoft ve hatta Google gibi büyük teknoloji devleri, bunun Nvidia için haksız rekabet avantajına yol açacağı endişesini dile getirdi. Şirketlerin endişesi, ARM'nin çip tasarımlarının çok sayıda rakip şirket tarafından kullanılmasından kaynaklıydı. Nvidia, satın alma işleminden sonra iş modelini koruyacağına söz verse de, birçok ülkede antitröst soruşturmaları başlatıldı.

