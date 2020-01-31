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'2020 Denizli Yılı', EMITT'te tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 18:40 | Son Güncelleme

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) bu yıl 24'üncüsü düzenlenen EMITT 2020'de kenti tanıtıyor.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) bu yıl 24'üncüsü düzenlenen EMITT 2020'de kenti tanıtıyor. Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan ve onlarca ülkeden 60 bin civarında katılımcının yer aldığı EMITT, '2020 Denizli Yılı'nın tanıtımına da ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 100'e yakın ülkenin temsilcisinin katıldığı, 60 bin dolayında yerli ve yabancı konuğun ziyaret ettiği fuarda Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DENTUROD işbirliğinde açılan stantta şehrin değerleri anlatılıyor. Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası gündeme bir kez daha taşınması için kısa süre önce ilan edilen '2020 Denizli Yılı'nın da görücüye çıktığı fuarda, Denizli tüm dünyaya tanıtılıyor.
BAKAN ERSOY'DAN DENİZLİ STANDINA ZİYARET
Fuarın açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler Denizli standını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ile DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen'in karşıladığı Bakan Ersoy, Büyükşehir Belediyesi ve turizm sektörü temsilcilerinin birlik ve beraberliğini takdir ederek, kolaylıklar diledi. Ziyaretin ardından Gökoğlan, Bakan Ersoy'a günün hatırasına Yatağan Palası hediye etti.
BÜYÜKŞEHİR YATIRIMLARINA YOĞUN İLGİ
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarından olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile kış turizminin yeni gözdesi olan Denizli Kayak Merkezi fuarda yoğun ilgi çekerken, DENTUROD üyeleri de yurt içi ve yurt dışından birçok kişi ve kurumlarla görüşmeler yaparak önümüzdeki turizm sezonu için bağlantı kuruyor.
'2020 DENİZLİ'NİN YILI OLACAK'
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Denizli'nin plaka kodu 20'nin yan yana geldiği 2020'yi Denizli yılı ilan ettiklerini anlatarak, bu kapsamda birçok etkinlik ve program ile tanıtım çalışmalarına başladıklarını söyledi. 2020 yılını tanıtım anlamında çok iyi değerlendirmek istediklerini, bu anlamda Denizli'yi ulusal ve uluslararası arenada çok daha fazla anlatarak şehrin turizmde hedeflediği potansiyeli yakalayacağına inandığını ifade eden Başkan Zolan, 2020 Denizli Yılı'nın dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan EMITT'te yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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