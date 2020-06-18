2020 DGS kayıt başvurusu ne zaman bitecek?

Binlerce öğrencinin katılacağı Dikey Geçiş Sınavı için kayıt yapacak olanların bugün mesai saati bitimine kadar ödeme yapması gerekiyor. Öncelikle kayıt yapan adaylar ardından ÖSYM ya da bankalar üzerinden ödeme yaparak kayıt işlemlerini bitirebiliyor. 2020 DGS sınavı ödeme yöntemleri nedir? İşte DGS sınav takvimi! 2020 DGS başvuru süresi ve tarihleri nedir? 9-17 Haziran 2020 (Ücret ödeme için son gün 18 Haziran 2020) DGS sınav tarihi ve saat bilgileri nedir? 9 Ağustos 2020, 10.15, 150 dakika DGS sınav ücreti nedir? 130,00 TL DGS geç başvuru günü nedir? 3 Temmuz 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.) DGS geç başvuru günü sınav ücreti nedr? 195,00 TL DGS ödemesi hangi bankalardan yapılabiliyor? Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; Dikey Geçiş Sınavının sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını veya Y.U. Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden kredi kartı/banka kartı veya internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.