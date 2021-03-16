2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu: Türkiye 46'ncı sıraya geriledi, havası en kirli il Çorum oldu

Türkiye, 106 ülkeyi kapsayan 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu'nda üç sıra gerileyerek 46'ncı sırada yer aldı. Rapora göre Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentler Çorum, Erzurum ve Düzce.

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından yayımlanan rapor, metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2,5) yoğunluğu ölçümlerine dayanıyor.

Raporda iyi hava kalitesi aralığı 0-12 (μg/m³) PM2,5 olarak tanımlanıyor. Orta kalitedeki havanın değer aralığı ise 12,1-35,4 (μg/m³).

Türkiye'de metreküp başına düşen ortalama PM 2,5 yoğunluğu 18,7.

2019 raporunda bu yoğunluk 20,6 düzeyindeydi ve Türkiye 96 ülkenin yer aldığı listede 43'ncü sıradaydı.

Saç telinin çapının 30'da biri kadar büyüklükteki bu maddeler bazı solunum yolu hastalıkları ve akciğer kanseriyle ilişkilendiriliyor.

Rapora göre hava kirliliği dünya genelinde her yıl 600 bini çocuk yedi milyon erken ölümde rol oynuyor ve küresel ekonomiye 2,9 trilyon dolarlık yük getiriyor.

Raporda dünya nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının tehlikeli seviyede kirli hava soluduğu belirtiliyor.