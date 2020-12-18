'2020 en kötü yıldı' diyorsanız, bir daha düşünün

2020 birçoğumuz için, kasvetli, sıkıntılı ve sonu gelmeyen Zoom toplantılarıyla geçen bir yıl oldu ve bazıları koronavirüs salgınının hakim olduğu yıla "gelmiş geçmiş en kötüsü" adını veriyor.

Ama tarihe hızla bir bakış, işlerin çok daha kötüleşebileceğini ve belki de şükretmemiz gerektiğini gösteriyor.

Şimdi 2020'de yaşananlara bir bakalım ve tarihteki dip notkalarıyla kıyaslayalım.

2020'de Covid-19 çok sayıda insanı öldürdü

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre 17 Aralık itibariyle Covid-19 dünya genelinde 74,5 milyon kişiye bulaştı ve 1,6 milyonun üzerindeki kişiyi öldürdü.

Ancak bu sayılar dünyanın en kötü pandemisinin yanından bile geçemiyor. Dünya çok sayıda daha kötü salgın gördü.

Çok sayıda hıyarcıklı veba salgınının en kötüsü Kara Ölüm, 1346'dan sonra Avrupa'da 25 milyon, dünya genelinde ise 200 milyona yakın insan öldürdü.

İspanyol ve Portekizlilerin 1520'den sonra Amerika kıtasına taşıdığı çiçek hastalığı, kıtanın yerlilerinin yüzde 60 ila 90'ının hayatını kaybetmesine yol açtı.

1918'de 1. Dünya Savaşı'ndan dönen askerlerin yaydığı İspanyol Gribi, 50 milyon kişiyi öldürdü. Bu, dönemin dünya nüfusunun yüzde 3 ila 5'ine eşitti.