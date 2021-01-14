2020 en sıcak üç yıldan biri oldu

Birleşmiş Milletler’in hava, iklim ve su alanlarındaki yetkili organı Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın (WMO) Cenevre’deki merkezinden yapılan açıklamada 2020 yılının hava sıcaklığı ölçümlerinin yapılmaya başladığı 19’ncu yüzyıl ortasından bu yana kayda geçen en sıcak üç seneden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada 2020 yılında ortalama küresel hava sıcaklığının sanayi devriminden (1850-1900) öncekinden 1,2 derece daha yüksek olduğu ve 14,9’a ulaştığı da belirtildi.

Böylece Aralık 2020’de açıklanan tahminler de doğrulanmış oldu. WMO’nun açıklamasına göre, hava sıcaklığı ölçümleri yapılmasına başlanmasından bu yana en sıcak üç yıl olarak tarihe geçen seneler 2020, 2019 ve 2016 yılları oldu.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı, birkaç sene aralıkla Pasifik Okyanusu’nda görülen soğuk hava olayı La Nina sayesinde 2020'nin "rekor sene" olmaktan kıl payı kurtuldugunu da duyurdu.

Öngörüler doğru çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, İçinde bulunduğumuz yüzyılda 3-5 derece küresel ısınma yaşanacağını söyledi ve "Bir küresel ısınma felaketine doğru ilerliyoruz" diye uyardı. Guterres, 21'nci yüzyılın en önemli görevinin doğa ile barış imzalamak olduğunu da söyledi.