HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı! EKPSS sorgulama ekranı

2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı! EKPSS sorgulama ekranı

17.12.2020 11:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı! EKPSS sorgulama ekranı

Son dakika haberine göre 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı. Haberi, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyadan duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Prof. Dr. Aygün sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"97.646 adayın başvurduğu ve 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir.

Sınav sonuçlarının adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

[SONUÇLARI BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ](https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8104)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
AUZEF final sınavları ne zaman?AUZEF final sınavları ne zaman?
Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

2020 ALES/2 son durum.. 2020 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM - ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

EKPSS sonuçları açıklandı mı?

Ek ders ücreti hesaplama 2021... Ek ders ücreti net kaç TL? Branş öğretmenleri ek ders hesaplama yolu nedir?

Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

AUZEF sınav tarihleri 2021... AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri!

AUZEF final sınavları ne zaman?

AÖF sınav sonuçları 2020... AÖF önlisans 1. vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB AÖL sınav tarihleri... 2020- 2021 AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? AÖL ve AÖO sınav tarihleri!

AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.