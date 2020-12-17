2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı! EKPSS sorgulama ekranı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Prof. Dr. Aygün sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"97.646 adayın başvurduğu ve 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir.

Sınav sonuçlarının adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

[SONUÇLARI BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ](https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8104)



