Son günlerde pek çok kişi şu soruyu soruyor: 2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? 2020 Formula 1 biletleri fiyat ve organizasyon detayları hakkında merak edilenleri yanıtladık...

2020 FORMULA 1 BİLET FİYATLARI

Takip edenler bilir, 2005 ve 2011 yılalrı arasında toplam 5 kez Formula1 yarışlarına ev sahipliği etmiştik. Bu dev organizasyon ülkelerin tanıtımı, ekonomisi için öyle değerli ki hemen her ülke Formula 1 organizasyonuna kapısını açmaya gönüllü oluyor. Yıllardır heyecanla beklenen Formula 1 Türkiye'de ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt sunan güzel gelişmeler gündeme geldi.

2020 FORMULA 1 TÜRKİYE ETABI

2020 Dünya Formula 1 Şampiyonası’nın 14. yarışı için İstanbul seçildi. Formula 1 nerede olacak sorusunun yanıtı ise İstanbul Park. İstanbul Park'ta yapılacak olan Formula 1 Türkiye etabı, heyecanla bekleniyor.

Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde en önemli spor organizasyonları arasında yer alan ve elbette insanlara verdiği vizyonla da büyük önem taşıyan Formula 1'in Türkiye'de yapılması büyük bir mutluluk. Peki, Türkiye'deki Formula 1 yarışı ne zaman olacak?