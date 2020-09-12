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2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Formula1 biletleri ne kadar sorusuna 2020 Türkiye fiyat listesi ile bakalım...

2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?

Son günlerde pek çok kişi şu soruyu soruyor: 2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? 2020 Formula 1 biletleri fiyat ve organizasyon detayları hakkında merak edilenleri yanıtladık...

2020 FORMULA 1 BİLET FİYATLARI

Takip edenler bilir, 2005 ve 2011 yılalrı arasında toplam 5 kez Formula1 yarışlarına ev sahipliği etmiştik. Bu dev organizasyon ülkelerin tanıtımı, ekonomisi için öyle değerli ki hemen her ülke Formula 1 organizasyonuna kapısını açmaya gönüllü oluyor. Yıllardır heyecanla beklenen Formula 1 Türkiye'de ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt sunan güzel gelişmeler gündeme geldi.

2020 FORMULA 1 TÜRKİYE ETABI

2020 Dünya Formula 1 Şampiyonası’nın 14. yarışı için İstanbul seçildi. Formula 1 nerede olacak sorusunun yanıtı ise İstanbul Park. İstanbul Park'ta yapılacak olan Formula 1 Türkiye etabı, heyecanla bekleniyor.

Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde en önemli spor organizasyonları arasında yer alan ve elbette insanlara verdiği vizyonla da büyük önem taşıyan Formula 1'in Türkiye'de yapılması büyük bir mutluluk. Peki, Türkiye'deki Formula 1 yarışı ne zaman olacak?

Sezonun on dördüncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 olarak 13-14-15 Kasım tarihinde ülkemizde olacak.

2020 FORMULA 1 TÜRKİYE YERİ VE TARİHİ

Yukarıda paylaştık ama özetleyelim: Türkiye Formula 1 etabı 13-14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Pak'ta yapılacak.

Peki, Formula 1 Türkiye biletleri kaç para / Formula 1 Türkiye bilet fiyatı ne?

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI

Formula 1 bilet fiyatları 1.900 tL'den başlayıp 90 TL'ye kadar iniyor.
Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:

  • Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.
  • Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.
  • Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.
  • Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.
  • Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.
  • Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
  • Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.
  • Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
  • Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
  • Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.
  • Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.
  • Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
  • Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
  • Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL

FORMULA 1 TÜRKİYE SEYİRCİLİ OLACAK?

Resmi olarak yapılan açıklamaya göre seyircili yarış kesinleşirse bir gün için biletler sadece 30 TL olacak. Üç günlük etkinlik için de sadece 90 TL. Bu rakam, gerçekten makul görünüyor. Bu fiyat ile 100 bin kişilik seyirci kotasının kısa sürede dolması muhtemel. Diğer yandan covid-19 tehlikesi hala sürüyor. Bu bağlamda da koronavirüs Covid-19 varken seyircili yarış kulağa biraz korkutucu geliyor. Bakalım, ilerleyen sürede neler olacak?

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