2020 hac kuraları çekildi

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık yapılan kura çekimi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin ruhu için Fatiha okunmasını istedi.

Hac ibadetinin bir Müslüman için en büyük özlem, aşk ve heyecan olduğunu belirten Erbaş, milletin her yıl bu özlem ve heyecanına şahitlik ettiklerini söyledi.

- "Önemli olan hac ibadetini yapmaya niyet etmek ve başvuru yapmak"

İslam fıkhına göre önemli olanın, müminlerin hac ibadetini yapmaya niyet etmesi ve başvuru yapması olduğunu bildiren Erbaş, "Hac ibadetiyle mükellef olan kardeşlerimizin 'Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yaptım, sıramı bekledim ama dünyadaki imkanlar buna el vermedi.' diyebilmesi önemlidir. Niyetler böyle olunca kura sonucunda sevinç ve hüzün gözyaşları Allah katında inanın aynı değerde olacaktır." diye konuştu.